Craze

Craze

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: crazehq.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Комплексный HR, расчет заработной платы и соблюдение требований для стартапов. Амбициозные основатели используют Craze, чтобы управлять своими компаниями без стресса. Мы автоматически берем на себя заботу о кадрах, расчете заработной платы и соблюдении требований, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса.

Веб-сайт: crazehq.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Craze, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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