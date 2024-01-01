Альтернативы - Crayon
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...
SE Ranking
seranking.com
Ведущее программное обеспечение SEO для владельцев бизнеса, агентств и специалистов по SEO. Отслеживайте свой рейтинг, следите за конкурентами, выявляйте технические ошибки и многое другое, начиная с 18,6 долларов США в месяц.
Similarweb
similarweb.com
Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.
Keyword.com
keyword.com
Ранее SerpBook.com — все, что вам нужно для отслеживания, определения и проверки ваших усилий по SEO. Продемонстрируйте и сообщите людям, которые имеют значение.
Data.ai
data.ai
data.ai, ранее App Annie, предоставляет простую в использовании платформу и инструменты для анализа данных приложений. Управляйте каждым этапом вашего бизнеса приложений более эффективно вместе с нами.
Serpstat
serpstat.com
Умный и мощный инструмент для ✓ анализа обратных ссылок ✓ отслеживания рейтинга ✓ исследования ключевых слов ✓ анализа конкурентов ✓ аудита сайта.
Bright Data
brightdata.com
BrightData (ранее Luminati Networks): инфраструктура сбора данных. Прокси-сети и инструменты сбора данных, используемые компаниями из списка Fortune 500
G2
g2.com
Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Sensor Tower
sensortower.com
Данные, которые способствуют развитию приложений Sensor Tower предоставляет вам данные и аналитическую информацию необходимо освоить экосистему мобильных приложений.
Demandbase
demandbase.com
Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции анализа больших объемов данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данн...
Seobility
seobility.net
Универсальное программное обеспечение и инструменты SEO для оптимизации веб-сайтов и повышения их рейтинга в Google.
Diffbot
diffbot.com
Веб-данные без парсинга веб-страниц. Запрашивайте триллион фрагментов связанного контента в Интернете или извлекайте их по требованию с помощью Diffbot.
Contify
contify.com
Contify — это платформа рыночной и конкурентной разведки с поддержкой искусственного интеллекта для отслеживания информации о конкурентах, клиентах и отраслевых сегментах.
Pathmatics
pathmatics.com
База данных рекламодателей Pathmatics и платформа цифрового маркетингового анализа обеспечивают прозрачность стратегий цифровой рекламы вашего конкурента.
Zulu5
zulu5.com
Изучите свои рекламные риски и возможности с помощью инструментов анализа рекламы Zulu5. Наша платформа, разработанная для рекламодателей, издателей и агентств, позволяет вам выявлять прошлые успехи, адаптировать существующие кампании и открывать новые возможности для достижения успеха кампании и пр...
Apptopia
apptopia.com
Полезные данные для мобильного мира: мы предоставляем данные о производительности каждого мобильного приложения и каждого издателя в мире. Эти данные доступны через API и/или наш интуитивно понятный веб-инструмент. Мы не просто предоставляем вам данные, мы даем вам ответы. Наши доступные инструменты...
42matters
42matters.com
42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 ми...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением междун...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем онлайн-продавцам оптимизировать свою ценовую...
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — это универсальная платформа для финансового сравнительного анализа, конкурентного анализа и мониторинга производительности. Замените догадки стратегическими идеями и раскройте потенциал решений, основанных на данных, прямо сейчас. Мы помогаем вам добиться успеха, собирая стратегические ...
VisualPing.io
visualping.io
Визуализация — лучший инструмент для мониторинга изменений на сайте. Просто введите URL-адрес, который вы хотите отслеживать, и выберите область — мы уведомим вас при обнаружении изменения. Visualping — это простое решение, которое направлено на автоматизацию утомительной задачи проверки веб-сайтов ...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
Платформа поддержки продаж GTM Buddy помогает торговым представителям строить отношения с клиентами и увеличивать доходы с помощью актуального, заслуживающего доверия и привлекательного контента.
AlphaSense
alpha-sense.com
РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТАЦИЯ И ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА Получите ценную информацию за секунды, а не часы Двигайтесь со скоростью рынка, легко отслеживая компании, темы и отрасли в обширной вселенной контента — индексируемого, доступного для поиска и все в одном месте.
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ была основана с целью обеспечить лучшее и более устойчивое взаимодействие между компаниями путем решения ограничений ресурсов и данных, связанных с упреждающим рыночным и технологическим контролем. Из собственного опыта мы знаем, что команды, ответственные за инициирование внешних взаимод...
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI — это платформа для анализа рынка в режиме реального времени, использующая искусственный интеллект, чтобы помочь ипотечной отрасли собирать и систематизировать информацию. TrustStar — это платформа, собирающая тщательно подобранную и проверенную информацию о рынке, разработанная специал...
Leadbright
leadbright.com
LOOP от Leadbright — это платформа OBM (органический маркетинг) без кода для создания спроса на веб-сайтах, конверсий и роста доходов. LOOP использует большие данные, машинное обучение и искусственный интеллект, чтобы обеспечить бизнес-аналитику и превзойти ваших конкурентов. Мы упрощаем сложные дан...
Hermix
hermix.com
Hermix — первая платформа рыночной аналитики для продаж в государственном секторе. Мы помогаем компаниям выигрывать государственные контракты, осуществляя мониторинг тендеров и анализ рынка. Большие данные уже активно используются в розничной торговле, потребительском секторе, B2C/B2B. Благодаря Her...
Firmable
firmable.com
Firmable — это популярная в Австралии база данных B2B, которая помогает компаниям принимать более взвешенные решения и добиваться лучших результатов, зная больше о своих потенциальных клиентах, клиентах и кандидатах, чем когда-либо прежде. Это позволяет командам продаж и маркетинга ускорить рост и...
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi — это решение для анализа рынка, использующее технологию искусственного интеллекта, которое предоставляет компаниям B2B сочетание аналитической информации, информации и данных в режиме реального времени для ускорения процесса принятия решений.
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette помогает компаниям FMCG создавать выгодные для потребителя продукты с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Запатентованная технология Ai Palette определяет потребительские тенденции в режиме реального времени, раскрывает движущие силы и мотивацию потребителей и п...
Ubico
ubico.io
Ubico предоставляет платформу для привлечения потенциальных клиентов на базе искусственного интеллекта для организаций продаж и маркетинга. Ubico работает с ведущими мировыми компаниями, такими как Hitachi Vantara, AccedoTV, Freshbooks. Преобразуйте взаимодействие с потенциальными клиентами с помощь...
Fundz
fundz.net
Fundz — это платформа событий, запускающих продажи, первое в своем роде решение, созданное с нуля, чтобы помочь людям находить, связывать и закрывать больше клиентов после ключевых бизнес-событий, таких как новые раунды финансирования, наймы и поглощения новых руководителей. Наши данные лицензируютс...
Behavio
behaviolabs.com
Behavio, автоматизированная платформа анализа креативной рекламы, является ценным ресурсом для любого бренд-менеджера, маркетолога, стратега, исследователя или генерального директора, который хочет принимать решения на основе данных и оптимизировать свои рекламные кампании для достижения максимально...
EQI Data
eqidata.com
G-data — это запатентованное программное обеспечение для моделей бизнес-аналитики на базе искусственного интеллекта, которое предоставляет мультиплатформенное интегрированное передовое аналитическое SaaS-решение в режиме реального времени для онлайн-бизнеса в Китае. G-data собирает данные со всех пл...
Cypris
cypris.ai
Cypris — это платформа анализа рынка, созданная для исследовательских и инновационных команд. Мы анализируем и отслеживаем более 500 миллионов точек данных из более чем 150 стран каждый день, включая новых участников, патенты, исследовательские работы, стартапы и многое другое. Мы подключаем научно-...
BoardEx
boardex.com
BoardEx — ведущий поставщик решений для сбора информации для руководителей и картографирования взаимоотношений, предлагающий корпоративные решения для ускорения развития бизнеса и улучшения управления капиталом взаимоотношений. BoardEx, которому доверяют более 350 000 пользователей, позволяет вам пр...
AppstoreSpy
appstorespy.com
Превратите данные в ценную информацию за несколько кликов — AppstoreSpy предлагает простые в использовании инструменты для сложных задач, которые помогут вам совершить прорыв в мобильных технологиях. Наши инструменты предоставляют информацию, которая помогает пользователям понять, какое приложение м...
IQBlade
iqblade.com
IQBlade — это программная платформа, которая помогает предприятиям процветать на современных сверхконкурентных рынках. Получите информацию о своих конкурентах, деловых партнерах и клиентах в режиме реального времени, чтобы получить ощутимое конкурентное преимущество в среде B2B.
Zartico
zartico.com
Операционная система Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) включает в себя нашу запатентованную интегрированную модель данных™, включающую данные о геолокации, расходах и событиях с самой высокой частотой и самым высоким разрешением как для жителей, так и для посетителей, а также для всех ти...
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) — это ведущая платформа анализа конкурентов, которая позволяет организациям быстрее принимать более разумные решения. Он использует ИИ для отслеживания глобального цифрового присутствия конкурентов организации в режиме реального времени, а аналитиков рынка — для обработки дан...
Gain.pro
gain.pro
Примерно 75% крупных предприятий в мире являются частными, но привлечь к ним внимание непросто. Gain.pro ставит перед собой задачу повысить прозрачность частных рынков, используя подход «высокие технологии и высокий уровень взаимодействия». Мы достигаем этого, сочетая передовые технологии поиска с в...
Stackline
stackline.com
Целью Stackline стать движущей силой будущего коммерции, сближая бренды и клиентов, является первая подключенная торговая платформа с полной воронкой продаж для самых инновационных брендов мира. Запатентованные нейронные сети и системы глубокого обучения Stackline выявляют и визуализируют трансформа...
Databook
databook.com
Databook — это первая в отрасли платформа для управления стратегическими отношениями (SRM). Если вы еще не слышали о SRM, не волнуйтесь — это новинка. SRM — это процесс выхода на рынок, направленный на углубление и расширение связей продавцов с клиентами путем четкого понимания потребностей клиентов...
Nexoya
nexoya.com
Больше никакого статического планирования бюджета. Воспользуйтесь возможностями гибкого управления портфелем. Распределяйте рекламный бюджет более эффективно с помощью технологий искусственного интеллекта и получайте до 70% более высокую рентабельность инвестиций в рекламу.
People Data Labs
peopledatalabs.com
В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатн...
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — единственная платформа потребительских данных и аналитики на основе искусственного интеллекта, которая плавно ускоряет понимание действий. Войдите в систему, чтобы получить мгновенный доступ к актуальным и свежим исследованиям потребительского рынка о современном потребит...
Web CEO
webceo.com
WebCEO — это платформа интернет-маркетинга нового поколения, которая предоставляет вам 23 мощных инструмента для исследования ключевых слов, отслеживания рейтинга, анализа домена, SEO-аудита, анализа внутренних ссылок и отслеживания обратных ссылок, управления социальными сетями, управления платным ...
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer proExactBuyer предоставляет в режиме реального времени данные о контактах и компаниях, а также решения для анализа аудитории, которые помогут вам создать более целевую аудиторию. Найдите новых аккаунтов на своей территории, своего следующего лучшего инженера или специалиста по продажам,...
Connectbase
connectbase.com
Мы предоставляем представителям отрасли связи информацию о местоположении и автоматизированные инструменты, которые помогают им заключать больше сделок. Преобразуйте свою сеть покупок и продаж.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — это постоянно действующая платформа анализа рынка, которая помогает брендам и организациям отслеживать, управлять, оптимизировать и внедрять инновации. Он использует самые передовые технологии НЛП и искусственного интеллекта для открытия больших наборов данных, что позволяет брендам опти...
Event Registry
eventregistry.org
Используйте возможности искусственного интеллекта, чтобы превратить новостной контент в полезную информацию Event Registry — это ведущая в мире новостная платформа, позволяющая организациям отслеживать мировые события и анализировать их влияние.
Versium
versium.com
Versium — компания, занимающаяся технологиями обработки данных, которая позволяет маркетологам лучше выявлять, понимать и достигать своих идеальных потенциальных клиентов с помощью множества цифровых точек взаимодействия и маркетинговых каналов. Ведущий в отрасли механизм разрешения и анализа иденти...
Thinknum
thinknum.com
По мере того, как экономическая деятельность выходит в онлайн, остаются новые следы данных. Запатентованные алгоритмы машинного обучения Thinknum индексируют общедоступную сеть в режиме реального времени, создавая более двух десятков структурированных наборов данных. Мы отслеживаем списки вакансий, ...