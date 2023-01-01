Наше сравнение процессоров/ЦП поможет вам сравнить два процессора. Мы используем результаты тестов Cinebench R20, Cinebench R23 и Geekbench 5, а также сырую производительность FP32 (GFLOPS) iGPU.

Веб-сайт: cpu-monkey.com

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