Coverr — это ресурс с красивыми бесплатными стоковыми видеороликами для коммерческого и некоммерческого использования без указания авторства. Это должно быть вашим пунктом назначения при поиске видео для вашего следующего проекта.

Веб-сайт: coverr.co

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