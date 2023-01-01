Альтернативы - CoSchedule
Issuu
issuu.com
Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.
FlippingBook
flippingbook.com
Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.
ShareThis
sharethis.com
Инструменты веб-сайта для увеличения вашей онлайн-аудитории. Решения для обработки данных, которые создают привлекательные связи с клиентами. Инструменты конфиденциальности для управления согласием и соблюдения GDPR.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it позволяет профессионалам и предприятиям исследовать и публиковать контент с помощью своего инструмента курирования контента.
Taboola
taboola.com
Приложение консоли администрирования для издателей и рекламодателей Taboola.
StoryChief
storychief.io
StoryChief объединяет все, что вам нужно для контент-маркетинга, в одном месте. Организуйте, структурируйте и распространяйте свой контент по нескольким каналам.
Storyly
storyly.io
Недостающий элемент для взаимодействия с мобильными пользователями следующего уровня. Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты...
Paper.li
paper.li
Создайте свое цифровое присутствие за считанные минуты. Мы будем приносить вам контент, которым вы сможете поделиться каждый день. И сайт, который всегда свежий.
StorifyMe
storifyme.com
Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты,...
Joomag
joomag.com
Создавайте, публикуйте, распространяйте, отслеживайте и монетизируйте свои цифровые журналы, каталоги, брошюры и информационные бюллетени с помощью универсальной цифровой платформы Joomag.
Arena
arena.im
Arena is developing the next generation of live engagement tools powered by first party data, to build trusted, live audiences everywhere. Our solutions - Live Chat, Live Blog, Arena Personas) leverage the most popular features from social media to quickly create deep engagement on any platform you ...
Shareaholic
shareaholic.com
We are a global team dedicated to helping brands and publishers engage their audiences with every website visit. Shareaholic has been in business for over a decade, love what we do and live for delighting our customers. Our product suite has won many prestigious global awards (including from MIT and...
emlen
emlen.io
emlen is the #1 buyer enablement platform to facilitate the exchange of sales content and collaboration between seller and buyer. emlen focuses on sales and revenue teams with its unique digital sales room technology to boost sales velocity in the buyer-led era.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb provides prominent technology brands like IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform and Veeam — along with many other growing brands — with a powerful, flexible and easy-to-use channel marketing automation platform. Since 1999, StructuredWeb has combined an innovative platform with proven...
GetSocial
getsocial.io
80% репостов осуществляется с помощью копипаста, приложений для обмена сообщениями и электронной почты. GetSocial решает эту проблему, предлагая уникальное сочетание социальных виджетов для более чем 30 сетей для увеличения органического социального трафика, подробную аналитику активности обмена инф...
Cohley
cohley.com
Cohley — это программная платформа, которая помогает брендам масштабировать свои контент-стратегии — от видео на iPhone до профессиональных фотографий и текстовых обзоров — для улучшения своей цифровой эффективности. В сегодняшней маркетинговой среде брендам нужно больше контента, чем когда-либо. Ме...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — это голосовая платформа для клиентов, которая автоматизирует социальное доказательство для команд GTM, генерируя проверенные тематические исследования, отзывы и статистику за считанные минуты. Используя опросы и сторонние обзоры, UserEvidence постоянно собирает отзывы на протяжении вс...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.
Pepper Content
peppercontent.io
Увеличьте свой доход с помощью контент-маркетинга Pepper CMP помогает маркетинговым командам генерировать идеи, создавать и распространять контент быстро и в больших масштабах с помощью генеративного искусственного интеллекта и нашей сети талантливых специалистов.
Paperflite
paperflite.com
Курируйте, систематизируйте и распространяйте свои маркетинговые материалы, отслеживайте их эффективность и вовлеченность в режиме реального времени с помощью Paperflite.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta предлагает Zemanta One, первую в мире многоканальную платформу спроса (DSP), созданную для повышения производительности.
UpContent
upcontent.com
UpContent помогает пользователям завоевывать доверие своей аудитории посредством поиска, совместной работы и распространения тщательно подобранного контента на различных платформах.
Skyword360
skyword.com
Skyword позволяет брендам легко рассказывать достоверные истории, которые укрепляют доверие и выстраивают долгосрочные отношения. Наше отмеченное наградами программное обеспечение для контент-маркетинга, глобальная сеть талантов и набор услуг способствуют росту бизнеса более чем 300 лучших мировых б...