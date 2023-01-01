Альтернативы - Correlated
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
JustCall
justcall.io
JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ предлагает лучшее программное обеспечение для поддержки клиентов в режиме реального времени для отслеживания веб-сайтов и посетителей. Отслеживайте, захватывайте и взаимодействуйте со своими клиентами. БЕСПЛАТНО для 2 пользователей. Попробуй сейчас!
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Cloze
cloze.com
Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.
Keap
keap.com
Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.
Gong.io
gong.io
Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записывайте, расшифровывайте и ищите свои встречи! Автоматические заметки о собраниях для Zoom, GMeet, Teams, Webex и других.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Drift
drift.com
Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.
Writecream
writecream.com
Холодные электронные письма и создание контента на базе искусственного интеллекта.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
smrtPhone
smrtphone.io
Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.
TheyDo
theydo.io
Цифровой дизайн Мышление для решения проблем, ориентированных на клиента. Преобразуйте свой бизнес, чтобы создавать революционные инновации, используя проверенный метод в большом масштабе.
Grain
grain.com
Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.
Vowel
vowel.com
Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Clari
clari.com
Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.
Outplay
outplayhq.com
В 3 раза больше встреч по продажам, а не вашего бюджета В платформе Outplay для взаимодействия с клиентами есть все, что вам нужно, чтобы сделать вашу команду продаж более эффективной — многоканальный охват, автоматизация исходящих продаж, отслеживание потенциальных клиентов, рынок поиска потенциал...
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
HoneyStack
hockeystack.com
Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...
Troops
troops.ai
Никогда не пропустите сигнал о доходах с помощью войск. Легко обновляйте Salesforce, HubSpot, Zendesk и Jira прямо из Slack и Microsoft Teams. Начните бесплатно.
Heap
heap.io
Heap предлагает более разумный способ создания цифровых продуктов. Благодаря комплексному сбору данных и структурированным процессам Heap помогает менеджерам по продуктам понимать своих пользователей, принимать решения на основе данных и создавать восхитительный цифровой опыт.
Aloware
aloware.com
Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.
CoPilot AI
copilotai.com
Расширенный набор инструментов CoPilot AI позволяет продавцам находить наиболее подходящих потенциальных клиентов, воспитывать качественных потенциальных клиентов и назначать больше встреч в LinkedIn Sales Navigator.
Clay
clay.com
Находите потенциальных клиентов из любой точки Интернета. Создавайте списки потенциальных клиентов из мест, которые вы никогда не считали возможными. Подключитесь к более чем 50 интеграциям, чтобы автоматически получать имена, адреса электронной почты, технологический стек, открытые роли и многое др...
People.ai
people.ai
People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM работает как переход к HubSpot и открывает Dark Pipeline без хранилища данных.
Woopra
woopra.com
Анализируйте и визуализируйте весь путь клиента от первого маркетингового контакта до использования продукта. Подпишитесь на наш бесплатный план сегодня.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Contentsquare
contentsquare.com
Повышайте доходы, конверсию и взаимодействие с помощью самой полной в мире платформы для анализа цифрового опыта.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает бизнесу понять, как клиенты используют продукты, оценить их состояние здоровья и дает бизнесу средства для управления и автоматизации обслуживания клиентов.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.
Salesmate
salesmate.io
Увеличьте свой доход и отношения. Salesmate предлагает простой, персонализированный и продуктивный опыт для вашего отдела продаж и клиентов.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!
Piwik PRO
piwik.pro
Анализируйте путь клиента на веб-сайтах и в приложениях. Аналитический пакет, ориентированный на конфиденциальность пользователей и безопасность данных — идеальная альтернатива Google Analytics.
Contlo
contlo.com
Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.
Woodpecker
woodpecker.co
Холодные электронные письма, которые начинают теплые деловые разговоры. Автоматизируйте электронную почту и последующие действия с помощью инструмента, адаптированного к вашим потребностям.
Catalyst
catalyst.io
Программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое поможет вам централизовать данные о клиентах, получить четкое представление о состоянии клиентов и масштабировать опыт, который способствует удержанию и росту.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...
Tealium
tealium.com
Tealium — американская компания со штаб-квартирой в США, основанная в 2008 году в Сан-Диего, штат Калифорния, которая продает корпоративное управление тегами, центр API, платформу данных клиентов с машинным обучением и продукты для управления данными.
Workbooks
workbooks.com
Добейтесь успеха в бизнесе с помощью Workbooks CRM — доступного и многофункционального CRM-решения, которое позволяет компаниям привлекать, конвертировать и удерживать клиентов.
Upscale
upscale.ai
Превратите потенциальных клиентов в доход Платформа взаимодействия с продавцами, которая помогает вашей команде продаж построить последовательную воронку продаж и быстрее достичь целей по доходам.
ZipChat
zipchat.ai
Увеличьте коэффициент конверсии электронной коммерции на 20%. *По мнению наших клиентов, ZipChat — наиболее эффективный способ взаимодействия с клиентами и увеличения продаж.
InstaSalesAI
instasalesai.com
Разблокируйте свой Инстаграм. Получите больше органического трафика. Повысьте свой авторитет и увеличьте свои продажи с помощью свежего контента с использованием искусственного интеллекта.
Acquia
acquia.com
Acquia — компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу, основанная Дрисом Байтартом и Джеем Бэтсоном для предоставления корпоративных продуктов, услуг и технической поддержки для платформы управления веб-контентом с открытым исходным кодом Drupal.
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
Totango
totango.com
Totango — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает предприятиям стимулировать рост доходов, сокращать отток клиентов, уделяя при этом внимание процессу взаимодействия с клиентами SaaS. Испытайте Totango бесплатно.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data помогает предприятиям использовать все данные о своих клиентах для повышения эффективности кампаний, достижения операционной эффективности и повышения эффективности бизнеса за счет взаимодействия с клиентами. Облако данных клиентов, наш набор решений для платформы данных о клиентах, ин...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетя...