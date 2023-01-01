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Альтернативы - Correlated

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ предлагает лучшее программное обеспечение для поддержки клиентов в режиме реального времени для отслеживания веб-сайтов и посетителей. Отслеживайте, захватывайте и взаимодействуйте со своими клиентами. БЕСПЛАТНО для 2 пользователей. Попробуй сейчас!

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

Cloze

Cloze

cloze.com

Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.

Keap

Keap

keap.com

Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Записывайте, расшифровывайте и ищите свои встречи! Автоматические заметки о собраниях для Zoom, GMeet, Teams, Webex и других.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.

Drift

Drift

drift.com

Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.

Writecream

Writecream

writecream.com

Холодные электронные письма и создание контента на базе искусственного интеллекта.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.

TheyDo

TheyDo

theydo.io

Цифровой дизайн Мышление для решения проблем, ориентированных на клиента. Преобразуйте свой бизнес, чтобы создавать революционные инновации, используя проверенный метод в большом масштабе.

Grain

Grain

grain.com

Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.

Vowel

Vowel

vowel.com

Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.

Clari

Clari

clari.com

Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

В 3 раза больше встреч по продажам, а не вашего бюджета В платформе Outplay для взаимодействия с клиентами есть все, что вам нужно, чтобы сделать вашу команду продаж более эффективной — многоканальный охват, автоматизация исходящих продаж, отслеживание потенциальных клиентов, рынок поиска потенциал...

Signals

Signals

getsignals.ai

Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

Troops

Troops

troops.ai

Никогда не пропустите сигнал о доходах с помощью войск. Легко обновляйте Salesforce, HubSpot, Zendesk и Jira прямо из Slack и Microsoft Teams. Начните бесплатно.

Heap

Heap

heap.io

Heap предлагает более разумный способ создания цифровых продуктов. Благодаря комплексному сбору данных и структурированным процессам Heap помогает менеджерам по продуктам понимать своих пользователей, принимать решения на основе данных и создавать восхитительный цифровой опыт.

Aloware

Aloware

aloware.com

Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

Расширенный набор инструментов CoPilot AI позволяет продавцам находить наиболее подходящих потенциальных клиентов, воспитывать качественных потенциальных клиентов и назначать больше встреч в LinkedIn Sales Navigator.

Clay

Clay

clay.com

Находите потенциальных клиентов из любой точки Интернета. Создавайте списки потенциальных клиентов из мест, которые вы никогда не считали возможными. Подключитесь к более чем 50 интеграциям, чтобы автоматически получать имена, адреса электронной почты, технологический стек, открытые роли и многое др...

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.

Humanic AI

Humanic AI

humanic.ai

Humanic PLG CRM работает как переход к HubSpot и открывает Dark Pipeline без хранилища данных.

Woopra

Woopra

woopra.com

Анализируйте и визуализируйте весь путь клиента от первого маркетингового контакта до использования продукта. Подпишитесь на наш бесплатный план сегодня.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Повышайте доходы, конверсию и взаимодействие с помощью самой полной в мире платформы для анализа цифрового опыта.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает бизнесу понять, как клиенты используют продукты, оценить их состояние здоровья и дает бизнесу средства для управления и автоматизации обслуживания клиентов.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Увеличьте свой доход и отношения. Salesmate предлагает простой, персонализированный и продуктивный опыт для вашего отдела продаж и клиентов.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Анализируйте путь клиента на веб-сайтах и ​​в приложениях. Аналитический пакет, ориентированный на конфиденциальность пользователей и безопасность данных — идеальная альтернатива Google Analytics.

Contlo

Contlo

contlo.com

Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.

Woodpecker

Woodpecker

woodpecker.co

Холодные электронные письма, которые начинают теплые деловые разговоры. Автоматизируйте электронную почту и последующие действия с помощью инструмента, адаптированного к вашим потребностям.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое поможет вам централизовать данные о клиентах, получить четкое представление о состоянии клиентов и масштабировать опыт, который способствует удержанию и росту.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium — американская компания со штаб-квартирой в США, основанная в 2008 году в Сан-Диего, штат Калифорния, которая продает корпоративное управление тегами, центр API, платформу данных клиентов с машинным обучением и продукты для управления данными.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Добейтесь успеха в бизнесе с помощью Workbooks CRM — доступного и многофункционального CRM-решения, которое позволяет компаниям привлекать, конвертировать и удерживать клиентов.

Upscale

Upscale

upscale.ai

Превратите потенциальных клиентов в доход Платформа взаимодействия с продавцами, которая помогает вашей команде продаж построить последовательную воронку продаж и быстрее достичь целей по доходам.

ZipChat

ZipChat

zipchat.ai

Увеличьте коэффициент конверсии электронной коммерции на 20%. *По мнению наших клиентов, ZipChat — наиболее эффективный способ взаимодействия с клиентами и увеличения продаж.

InstaSalesAI

InstaSalesAI

instasalesai.com

Разблокируйте свой Инстаграм. Получите больше органического трафика. Повысьте свой авторитет и увеличьте свои продажи с помощью свежего контента с использованием искусственного интеллекта.

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia — компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу, основанная Дрисом Байтартом и Джеем Бэтсоном для предоставления корпоративных продуктов, услуг и технической поддержки для платформы управления веб-контентом с открытым исходным кодом Drupal.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.

Totango

Totango

totango.com

Totango — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает предприятиям стимулировать рост доходов, сокращать отток клиентов, уделяя при этом внимание процессу взаимодействия с клиентами SaaS. Испытайте Totango бесплатно.

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Treasure Data помогает предприятиям использовать все данные о своих клиентах для повышения эффективности кампаний, достижения операционной эффективности и повышения эффективности бизнеса за счет взаимодействия с клиентами. Облако данных клиентов, наш набор решений для платформы данных о клиентах, ин...

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетя...

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