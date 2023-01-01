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Cornell Chronicle

Cornell Chronicle

news.cornell.edu

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Cornell Chronicle: ежедневные новости из Корнельского университета.

Веб-сайт: news.cornell.edu

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