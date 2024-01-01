Альтернативы - CoreSite
DataPlugs
dataplugs.com
Dataplugs имеет 10-летний опыт работы в сфере веб-хостинга, выделенных серверов и колокейшн. Dataplugs предоставляет услуги хостинга корпоративного уровня предприятиям любого размера по всему миру. Мы концентрируемся на успехе наших клиентов и поддерживаем его, создавая исключительную ценность с пом...
TierPoint
tierpoint.com
В TierPoint мы встречаем наших клиентов на пути к цифровой и ИТ-трансформации, обеспечивая безопасность, независимость от облачных технологий и всегда находя решения для достижения бизнес-результатов. TierPoint опирается на комплексный портфель услуг: от общедоступных до частных и мультиарендных обл...
Flexential
flexential.com
Надежный портфель центров обработки данных, расположенный там, где потребности вашего бизнеса сегодня и где вы хотите расти завтра. Flexential предлагает гибкие варианты размещения, которые расширяются в соответствии с требованиями вашего бизнеса, от одного шкафа до развертываний мощностью в несколь...
Cologix
cologix.com
Cologix предоставляет управляемые услуги, облачные, мультимедийные, контентные, финансовые услуги, а корпоративные клиенты доверяют Cologix поддержку критически важной для бизнеса инфраструктуры и подключение их к клиентам, поставщикам и партнерам.