Альтернативы - CoPilot AI

Meetric

meetric.com

Легко и эффективно записывайте, анализируйте и оптимизируйте встречи по продажам с помощью искусственного интеллекта для увеличения доходов и получения ценной информации. Просто подключайтесь к Teams, Zoom или Google Meet или поднимитесь на новый уровень, используя нашу платформу для встреч, созданн...