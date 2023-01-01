Альтернативы - Contentsquare
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Miro
miro.com
Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Planhat
planhat.com
Planhat — красивая, гибкая и мощная платформа успеха клиентов. Customer 360, показатели здоровья, руководства, клиентские порталы и многое другое.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает бизнесу понять, как клиенты используют продукты, оценить их состояние здоровья и дает бизнесу средства для управления и автоматизации обслуживания клиентов.
Catalyst
catalyst.io
Программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое поможет вам централизовать данные о клиентах, получить четкое представление о состоянии клиентов и масштабировать опыт, который способствует удержанию и росту.
Totango
totango.com
Totango — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает предприятиям стимулировать рост доходов, сокращать отток клиентов, уделяя при этом внимание процессу взаимодействия с клиентами SaaS. Испытайте Totango бесплатно.
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia is a collaborative customer experience mapping platform that allows you to сreate, export, and share customer journey maps, personas, and impact maps online. The toolset is simple for beginners but powerful for professionals. Teams will especially enjoy collaborative options and the possib...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data helps enterprises use all of their customer data to improve campaign performance, achieve operational efficiency, and drive business value with connected customer experiences. The Customer Data Cloud, our suite of customer data platform solutions, integrates customer data, connects ide...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...
Quadient
quadient.com
Quadient — это движущая сила самого значимого обслуживания клиентов в мире. Мы помогаем организациям построить прочные связи со своими клиентами.
Ortto
ortto.com
Поймите своих клиентов и запустите полномасштабную стратегию, основанную на данных, с помощью универсальной CRM, электронной почты и маркетинговой платформы Ortto.