Альтернативы - Content Guardian

Originality.ai

originality.ai

Самый точный детектор контента с искусственным интеллектом и средство проверки на плагиат, созданный для серьезных издателей контента Если вы SEO-специалист, контент-маркетолог или издатель веб-сайтов, этот инструмент ОБЯЗАТЕЛЬНО! Узнайте истинный источник контента, который вы получаете, и защитит...