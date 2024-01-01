Альтернативы - Content at Scale
Undetectable AI
undetectable.ai
Мы преобразуем ваш помеченный контент, созданный искусственным интеллектом, в текст премиум-качества, который соответствует голосу вашего бренда и делает его неотличимым от произведений, написанных людьми. Наше решение на базе искусственного интеллекта обеспечивает неотличимые результаты, предоставл...
GPTZero
gptzero.me
GPTZero, о котором пишут более 100 СМИ, является самым передовым детектором искусственного интеллекта для ChatGPT, GPT-4, Bard. Проверьте до 50 000 символов на плагиат ИИ за считанные секунды.
Writer
writer.com
Writer — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, который помогает всем членам вашей команды хорошо писать. Создавайте понятный, последовательный и фирменный контент повсюду. Попробуйте бесплатно сегодня.
Originality.ai
originality.ai
Самый точный детектор контента с искусственным интеллектом и средство проверки на плагиат, созданный для серьезных издателей контента Если вы SEO-специалист, контент-маркетолог или издатель веб-сайтов, этот инструмент ОБЯЗАТЕЛЬНО! Узнайте истинный источник контента, который вы получаете, и защитит...
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks — это программная платформа для борьбы с плагиатом, которая быстро и точно выполняет обширный поиск в Интернете и базах данных.
Beb.ai
beb.ai
Получите бесконечный креативный контент для вашего бренда
Humbot
humbot.ai
Humbot — это гуманизатор искусственного интеллекта, который может помочь вам обойти обнаружение искусственного интеллекта. Очеловечьте текст AI и пишите уверенно с помощью Humbot. Humbot предлагает передовую технологию для гуманизации текста AI и достижения 100% человеческой оценки, минуя обнаружен...
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI — это ведущий в отрасли инструмент обнаружения контента AI, помогающий проверять контент AI, созданный с помощью ChatGPT, GPT-4, Google Gemini и многих других моделей больших языков. Детектор контента AI — это программное обеспечение, созданное для обеспечения ясности в отношении оригина...
Corrector App
corrector.app
Приложение «Корректор» — лучшая программа для проверки грамматики, доступная на многих языках! Никакой учетной записи или загрузки не требуется. Попрощайтесь с грамматическими ошибками!
Content Guardian
contentguardian.ai
Не полагайтесь только на одну программу проверки ИИ. Ни одна программа проверки не может гарантировать полную уверенность. Мы интегрируемся с ведущими детекторами контента AI, чтобы обеспечить беспрецедентную уверенность в том, что ваш контент написан человеком.