WebCatalog
Conjura

Conjura

conjura.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Conjura в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Conjura расширяет возможности принятия решений на основе данных с помощью интуитивно понятных информационных панелей и практических идей для предприятий электронной коммерции.

Веб-сайт: conjura.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Conjura, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Lebesgue

Lebesgue

lebesgue.io

Commoncog

Commoncog

commoncog.com

Iterate

Iterate

iteratehq.com

Olli

Olli

olli.ai

Jeda.ai

Jeda.ai

jeda.ai

flowpoint.ai

flowpoint.ai

flowpoint.ai

Samsara

Samsara

samsara.com

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Latitude

Latitude

latitude.so

Chooch

Chooch

chooch.ai

Emitwise

Emitwise

emitwise.com

Keypup

Keypup

keypup.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности