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Альтернативы - Cometly

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

CallRail

CallRail

callrail.com

Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

PixelMe — это инструмент для сокращения URL-адресов, который включает пиксели ретаргетинга в каждую ссылку, которой вы делитесь. Создавайте мощные фирменные ссылки и получайте на 34 % больше кликов.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Атрибуция отслеживает, сколько вы тратите на рекламу, какие клиенты приходят по рекламе и что они у вас покупают.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.

TrackMaven

TrackMaven

trackmaven.com

Программное обеспечение для маркетинговой аналитики TrackMaven помогает маркетологам доказать рентабельность инвестиций и улучшить результаты по 18 интегрированным цифровым и социальным каналам.

Tomi.ai

Tomi.ai

tomi.ai

Tomi.ai — это безопасная для конфиденциальности платформа для оценки посетителей веб-сайтов и входящих лидов, которая прогнозирует вероятность покупки и будущий доход для каждого посетителя веб-сайта и превращает эти прогнозы в: - Рекламные аудитории и синтетические конверсии (сигналы оптимизации ин...

AdRoll

AdRoll

adroll.com

С помощью маркетингового программного обеспечения AdRoll, основанного на искусственном интеллекте, вы можете получить сложный таргетинг на аудиторию, многоканальное взаимодействие, расширенные измерения и атрибуцию — и все это в одном месте. Создайте бренд, который полюбят клиенты, превратите больше...

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов ...

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

Отслеживание потенциальных клиентов для маркетинговых агентств и клиентов Единственное программное обеспечение для отслеживания потенциальных клиентов и составления отчетов, которому доверяют ведущие специалисты в области PPC и SEO, чтобы повысить ценность для клиентов.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.

Ecomail.app

Ecomail.app

ecomail.app

Ecomail — это платформа электронной почты и омниканального маркетинга. Эффективно общайтесь с клиентами, используя электронную почту, SMS, Facebook. С нами вы можете сделать это просто и автоматически, но с индивидуальным подходом. Используйте наш редактор перетаскивания и создавайте красивые, адапт...

Clarivoy

Clarivoy

clarivoy.com

Clarivoy предлагает инструменты атрибуции и анализа продаж для всей воронки продаж, чтобы маркетологи могли видеть истинные результаты расходов на свои кампании. Откройте для себя маркетинговое облако дилерских центров, используемое современными маркетологами, такими как вы.

OptiMine

OptiMine

optimine.com

OptiMine Insight, облачная платформа для измерения гибкого маркетинга, которая измеряет межканальную эффективность всех ваших каналов и рекламы — оффлайн и онлайн.

Roivenue

Roivenue

roivenue.com

ROIVENUE — это пакет аналитики, атрибуции и оптимизации для электронной коммерции. Это помогает маркетологам ускорить рост доходов и увеличить прибыль от маркетинга за счет интеграции данных и понимания мультитач-путешествий. Используя модели атрибуции на основе данных, это позволяет маркетологам вы...

Fospha

Fospha

fospha.com

Fospha — ведущее в отрасли решение, обеспечивающее прибыльный рост электронной коммерции. Плохие маркетинговые измерения — это проблема стоимостью 589 миллиардов долларов, при этом 60% доходов ошибочно приписываются неподходящим платформам, таким как GA, и рекламным менеджерам каналов. С Fospha трат...

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, устраняя разрозненность и объединяя специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить...

NestAds

NestAds

nestscale.com

Отслеживание рекламы и маркетинговая атрибуция. Создано исключительно для продавцов Shopify. NestAds позволяет анализировать точные данные ваших рекламных кампаний и получать информацию о пути клиента. Уверенно принимал решения на основе данных для максимизации рентабельности инвестиций в рекламу ...

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B повысить рентабельность инвестиций за счет измерения, прогнозирования и планирования маркетинговых усилий, которые способствуют росту доходов.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...

Wizaly

Wizaly

wizaly.com

Оптимизируйте рентабельность инвестиций в свой маркетинговый комплекс на основе нашего 100%-ного представления данных об эффективности ваших маркетинговых каналов. Раскройте возможности маркетинговой аналитики на Wizaly.com: оптимизируйте свои маркетинговые кампании, максимизируйте рентабельность ин...

Tracify

Tracify

tracify.ai

Tracify — это программное обеспечение, специализирующееся на компаниях электронной коммерции, предназначенное для отслеживания и атрибуции всей вашей маркетинговой деятельности (многоканальной). Используя революционную технологию отслеживания, пользователей можно отслеживать без моделирования или Go...

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute меняет маркетинговую атрибуцию в средствах массовой информации, используя технологию на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает показатели эффективности рекламы практически в реальном времени во всех форматах вещания, включая запланированные и внеплановые ролики (чтен...

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализ...

Madgicx

Madgicx

madgicx.com

Madgicx: E-com Ad Cloud предлагает полный спектр решений, которые помогают мета-рекламодателям оптимизировать все области своей рекламы, включая отслеживание Facebook, автоматизацию, таргетинг, креативы и управление рекламой.

rampmetrics

rampmetrics

rampmetrics.com

Rampmetrics — это комплексное готовое решение для маркетинговой аналитики. Отслеживание конверсий, маркетинговая атрибуция и аналитика последовательностей легко интегрируются без необходимости кодирования или сложной настройки.

Measured

Measured

measured.com

Измеренная технология измерения/аналитики, признанная №1 по версии AdExchanger и признанная лучшим инструментом атрибуции по версии Digiday, помогает брендам расти, измеряя дополнительный вклад СМИ в достижение желаемых результатов. Благодаря прозрачному экспериментальному подходу, который постоянно...

LeadsRx

LeadsRx

leadsrx.com

LeadsRx — это SaaS-платформа, которая помогает брендам и агентствам понимать эффективность маркетинговых бюджетов и маркетинговых кампаний. Система уникально отличается универсальным пикселем отслеживания конверсий LeadsRx™ и встроенными технологиями идентификационных графов. В результате подключени...

Rockerbox

Rockerbox

rockerbox.com

Rockerbox расширяет возможности маркетологов от запуска до масштабирования, помогая им легко увидеть и оценить эффективность канала. Мы создали нашу платформу для умных маркетологов, чтобы помочь им разумнее тратить, анализировать, масштабировать, тестировать и продавать. Rockerbox помогает вам лучш...

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

Как стратегический B2B-лидер, вы должны держать руку на пульсе рынка. Но со всеми инструментами, которые используют ваши команды, сложно соединить точки и выяснить, находит ли ваше сообщение отклик у нужной аудитории в нужный момент. Платформа CaliberMind систематизирует и анализирует ваши данные, ч...

TrafficGuard

TrafficGuard

trafficguard.ai

Позвольте кампаниям процветать благодаря защите от мошенничества с рекламой, приносящей доход. Увеличьте расходы на рекламу и обойдите конкурентов с помощью отмеченного наградами недействительного трафика и защиты от мошенничества с рекламой, где бы ни находились ваши объявления.

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

B2B-маркетинг, связанный с конвейером и доходом Dreamdata автоматически извлекает, очищает и упрощает ваши данные о выходе на рынок B2B, чтобы обеспечить полную прозрачность того, что приносит вам доход.

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать боле...

Attribuly

Attribuly

attribuly.com

Понимание процесса покупки клиентов теперь не может быть проще. Attribuly отслеживает все ваши маркетинговые кампании и предоставляет вам информацию об атрибуции, которая обеспечивает более высокую рентабельность инвестиций.

LiveRamp

LiveRamp

liveramp.com

Наша платформа поддержки данных дает компаниям и их партнерам возможность подключать, контролировать и активировать данные для преобразования опыта клиентов и получения более ценных бизнес-результатов.

Invoca

Invoca

invoca.com

Войдите в систему, чтобы получить доступ к платформе оплаты за вызов Invoca. Рекламодатели создают кампании на основе звонков, а издатели получают больше комиссий за привлечение звонков.

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