Альтернативы - Collabstr
Pictory
pictory.ai
Мощный искусственный интеллект Pictory позволяет создавать и редактировать видео профессионального качества, используя текст, не требуя технических навыков или загрузки программного обеспечения.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ помогает вам приобрести инструменты и знания, необходимые для быстрого расширения вашей аудитории на YouTube и за его пределами.
Minea
app.minea.com
Minea — лучший инструмент для поиска товаров в электронной коммерции. Minea отслеживает всю рекламу во всех сетях. Реклама в Facebook, размещение продуктов влиятельных лиц, Snapspy, все сети отслеживаются. Перестаньте платить рекламному шпиону 149 евро за одну сеть и откройте для себя Minea.
Ripl
ripl.com
Ripl позволяет малым предприятиям за считанные минуты создавать профессионально выглядящие анимированные видеоролики, коллажи, слайд-шоу и многослойные статические изображения, а также планировать или мгновенно публиковать их в Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и YouTube. И все это с помощью пр...
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! Создавайте и делитесь видео, каруселями и публикациями с одним изображением на языке вашего бренда с помощью искусственного интеллекта.
Bio Link
bio.link
Био-ссылка позволяет вам ссылаться на все ваши страницы — веб-сайты, магазины, блоги, публикации в социальных сетях, видео и т. д. — что облегчает вашей аудитории поиск всего вашего контента. Такие платформы, как Instagram, Twitter и TikTok, допускают только одну ссылку в биографии. С Bio Link ...
Submagic
submagic.co
Улучшите качество своих видео с помощью субтитров на базе искусственного интеллекта 🚀 Легкие подписи с идеальными смайлами и грамотно выделенными ключевыми словами, созданными искусственным интеллектом.
Smash Balloon
smashballoon.com
Полностью настраиваемые плагины каналов социальных сетей для WordPress. Отображайте свои каналы Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Ему доверяют 1,3 миллиона пользователей.
Blog2Social
blog2social.com
Автоматизация социальных сетей для веб-сайтов и блогов WordPress. Автоматически публикуйте, повторно делитесь, перекрестно публикуйте и автоматически планируйте свой контент на различных социальных платформах, таких как Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest и многих других. Автоматическ...
HeyLink.me
heylink.me
Бесплатный инструмент для биоссылок, используемый лучшими компаниями и влиятельными лицами. Максимизируйте эффективность каждой цифровой инициативы. Разработан для мобильных устройств. Результаты волшебные.
Inflact
inflact.com
МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптируйте свой аккаунт Instagram для бизнеса с помощью умных инструментов: создавайте целевую аудиторию, взаимодействуйте с клиентами и планируйте контент. Помогите потенциальным клиентам узнать о ваших продуктах и повысьте лояльность к бренду за 3 шаг...
Inksprout
inksprout.co
Создавайте привлекательные небольшие социальные видеоролики за считанные секунды из своего блога с подписями на основе искусственного интеллекта.
Connectio
useconnectio.com
Автоматизируйте и оптимизируйте свою рекламу в Facebook.
Dubb
dubb.com
Мировая платформа видеокоммуникаций, ориентированная на продажи – видео для себя
Zlappo
zlappo.com
Быстро расширяйте свою аудиторию с помощью самого умного приложения для автоматизации Twitter. Другие планируют твиты. Мы обеспечиваем РЕЗУЛЬТАТ.
LiveReacting
livereacting.com
Запускайте интерактивные прямые трансляции. LiveReacting помогает вам привлечь больше подписчиков и повысить вовлеченность, добавляя в вашу трансляцию заранее записанные видео, игры, обратный отсчет и опросы.
Trendsmap
trendsmap.com
Аналитика Twitter поможет вашему бизнесу: детально анализируйте любую тему в глобальном масштабе или по регионам. Создавайте уникальные визуализации на основе карт, показывающие активность твитов в стране, регионе или мире. Наши мощные инструменты запроса и фильтрации позволяют вам сосредоточиться н...
Yarr TV
yarr.tv
Multiply the reach of your social media with our solutions: social TVs, social media walls, widgets, chats, contests and polls that will increase engagement in your social media and grow your business.
FollowerAudit
followeraudit.com
Followeraudit helps you find fake Twitter followers from your or any other public Twitter account. You can remove these fake followers from your account directly using our dashboard. Along with this you also get various other features in the paid version such as - Compare Twitter audit reports of mu...
elv.ai
elv.ai
Мы объединяем возможности искусственного интеллекта и обученных модераторов-людей, чтобы способствовать безопасным и вежливым онлайн-дискуссиям в профилях социальных сетей и на веб-сайтах. ИИ автоматически обнаруживает и скрывает вредоносные комментарии, а модераторы-люди защищают свободу слова, пре...
Dropispy
dropispy.com
Dropispy является владельцем или лицензиатом программного обеспечения Dropispy (SaaS). Это инструмент поиска продуктов, который предоставляет своим пользователям миллионы рекламных объявлений, собранных в социальных сетях, включая Facebook. Dropispy позволяет интернет-торговцам находить выигрышные т...
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
Вы устали целый день отвечать на одни и те же повторяющиеся вопросы от своих клиентов? Вы устали не ложиться спать поздно ночью, проверяя сообщения клиентов? Тысячи данных постоянно кружат над вами мозговой штурм? Ну, больше не беспокойтесь! Мы создали и получили расширенные разрешения от Facebook, ...
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink — это решение для управления ссылками, которое позволяет пользователю объединять контент/материалы в одну ссылку. Пользователи могут размещать ссылки на социальные сети, создавать медиа-кит или включать любую важную информацию на собственные страницы. Пользователи также могут добавлять знач...
Cretorial
cretorial.ai
Cretorial Media Services Pvt. Ltd. — стартап в сфере технологических медиа, который специализируется на создании брендов, управлении социальными сетями и управлении влиятельными лицами. Cretorial также имеет запатентованную технологию искусственного интеллекта, которая призвана изменить процесс созд...
Convosight
convosight.com
Миссия Convosight — дать возможность создателям сообществ получать устойчивый доход от своих сообществ. Создание первой в своем роде платформы управления сообществом для создателей сообществ, которые хотят создавать, развивать, вовлекать и монетизировать свои онлайн-сообщества. Первоначально запущ...
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid — ведущий в мире поставщик высококачественных подписчиков, лайков и просмотров в Instagram. Он был основан в 2012 году группой экспертов по социальным сетям, которые хотели помочь другим развивать свои профили в Instagram, и с тех пор стал локомотивом в отрасли.
Brolly
brolly.com.au
Brolly — это первый в Австралии инструмент архивирования социальных сетей, созданный с учетом требований правительства. Компания Brolly была создана в Мельбурне, чтобы предоставить простое инновационное решение для архивирования, соответствующее стандартам соответствия, включая хранение данных в Авс...
Brandle
brandle.net
Brandle стремится предоставить компаниям комплексную систему для управления свойствами своих брендов, индивидуальностью и отношениями в Интернете и во всех основных социальных сетях, включая Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, VK и другие. Миссия Brandle — быть надежным источником управ...
BotRemoval
bot-removal.com
С BotRemoval у вас есть прекрасная возможность проанализировать, очистить и защитить свою учетную запись Instagram. Используйте функцию сканирования BotRemoval для обнаружения нежелательных подписчиков, таких как боты и коммерческие аккаунты. Эффективно удаляйте из списка подписчиков ненужные аккау...
BitSignal
mybitsignal.com
Профессионалы в области цифровых визитных карточек в восторге. Поделитесь своей контактной информацией, приложениями, веб-сайтами и социальными связями. Создайте свой бесплатный профиль сегодня — приложение не требуется.
WebPurify
webpurify.com
WebPurify дает сообществам возможность быть лучшими с помощью масштабируемых гибридных решений для модерации искусственного интеллекта и человеческого контента для ведущих мировых брендов. Обеспечение положительного пользовательского опыта для миллионов клиентов, от торговых площадок до метавселенно...
Twtpoll
twtpoll.com
Twtpoll предлагает мультиплатформенные опросы и викторины в социальных сетях.
Tweet AI
tweetai.com
Повысьте вовлеченность в социальных сетях и развивайте свой бизнес в Twitter / X TweetAI.com может помочь вам: * Отдельные твиты: вдохновите свой следующий твит за считанные секунды. * Темы: вдохновляйте свои темы. * Ответы: вдохновляйте на ответы одним щелчком мыши с помощью нашего БЕСПЛАТНОГО рас...
Trooya
trooya.com
Trooya — это облачный контакт-центр в социальных сетях, который позволяет вам отвечать клиентам, решать их проблемы и завоевывать их расположение.
Spikerz
spikerz.com
Spikerz обеспечивает защиту социальных сетей для создателей контента, предприятий и предприятий. Мы в Spikerz считаем, что защита учетных записей в социальных сетях сегодня стала критически важной. К сожалению, количество взломов, банов и потерь аккаунтов продолжает расти, а бизнесу, полностью завис...
Somiibo
somiibo.com
Somiibo — это премиальная служба маркетинга и развития в социальных сетях, которая автоматизирует вашу активность в социальных сетях и увеличивает ваше присутствие в Интернете. Somiibo работает на основе взаимных отношений, то есть взаимодействует с другими пользователями для получения социальных си...
Ready For Social
readyforsocial.com
В основе всего, что мы делаем, лежит наша программная платформа ReadyForSocial. С его помощью мы даем возможность вашим командам #маркетинга и #продаж более эффективно общаться с клиентами B2B. С помощью #SocialSelling мы помогаем специалистам по продажам стать актуальными в #SocialMedia, чтобы они ...
Rav
rav.ai
RAV.AI стремится произвести революцию в редактировании и публикации видео с помощью искусственного интеллекта. RAV.AI — это сервис редактирования видео на базе искусственного интеллекта, который использует передовые и профессиональные методы обработки аудио и видео, чтобы сделать ваше видео професси...
Publing
publing.co
Публикация собирает публикации с платформ социальных сетей и отображает эти публикации на заранее разработанных экранах, веб-сайтах, рекламных экранах и в наружной рекламе. Публикация помогает компаниям наладить онлайн-коммуникацию с помощью хорошо продуманного, полностью настраиваемого экрана и фу...
Panvy
panvy.com
Panvy может помочь вам быстро и легко развивать свой SMM-бизнес. Команда Panvy успешно реализовала ряд передовых SMM-проектов, которые сейчас занимают лидирующие позиции на рынке. Сегодня Panvy предлагает вам разделить успех Panvy и создать собственный онлайн-бизнес в несколько кликов всего за 5 дол...
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster — это приложение для Windows, которое позволяет пользователям транслировать предварительно записанные видео на Facebook, YouTube и других платформах прямого видео. Он также поддерживает несколько учетных записей в социальных сетях. Получите больше просмотров и большую аудиторию, используя...
Growapp
growapp.digital
Инструмент управления социальными сетями на базе IA, позволяющий писать, утверждать, планировать, анализировать и сравнивать контент в социальных сетях.
EmbedStories
embedsocial.com
EmbedSocial — это полноценная платформа пользовательского контента, которая помогает брендам повышать вовлеченность, укреплять доверие и продавать больше с помощью своих клиентов. EmbedSocial делает это, предоставляя официальную интеграцию API со всеми основными сетями социальных сетей и создавая с...
Drop
usedrop.io
Drop совершает революцию в социальной коммерции, позволяя брендам и ритейлерам продавать напрямую через прямые сообщения Instagram. С помощью платформы Drop компании могут легко привлечь свою аудиторию в социальных сетях, повысить коэффициент конверсии и превратить подписчиков в постоянных клиентов...
Dream100.Ai
dream100.ai
Dream100.ai — это инновационный инструмент, созданный на основе передовых технологий искусственного интеллекта и мощной стратегии Dream100 Engagement. Используется для взаимодействия с публикациями Dream100 в LinkedIn (создатели LinkedIn, которые могут влиять на нишевых клиентов Dream) с человечески...
CrowdSpark
crowdspark.com
CrowdSpark — это универсальное решение для брендов и медиа-компаний, позволяющее создавать связи и сообщество путем сбора, управления и публикации пользовательского контента.
eCairn
ecairn.com
eCairn — компания-разработчик программного обеспечения, специализирующаяся на социальном интеллекте для продаж, маркетинга и управления сообществом. eCairn предоставляет Financial Advisors решение для поиска в социальных сетях, позволяющее обнаруживать группы цифровых богатых людей и строить отноше...
Beauty Clout
beautyclout.com
Beauty Clout — это влиятельная торговая площадка в сфере красоты и моды.
Audiogram
getaudiogram.com
Audiogram создает мощные инструменты, которые помогут авторам аудиокреативов привлечь аудиторию, которой заслуживает их подкаст, с помощью социального видео. Audiogram преобразует ваши лучшие аудиомоменты в увлекательные аудиограммы. * Привлекайте новых слушателей. Спустя более 1000 подкастов мы ув...
Wizdeo Analytics
analytics.wizdeo.com
Wizdeo — ведущее цифровое агентство YouTube, работающее с ведущими европейскими брендами. На сегодняшний день в общей сложности более 160 видеороликов с брендированным контентом собрали более 55 миллионов естественных просмотров для своих клиентов. Мы работаем со всеми секторами промышленности, вклю...
Stim Social
stimsocial.com
Stim Social помогает повысить вашу узнаваемость и привлечь новых клиентов в Instagram.
PerfectPost
perfectpost.social
PerfectPost — французская компания, расположенная в Туре. Миссия PerfectPost — предоставить людям возможность использовать весь потенциал LinkedIn, платформы, которой мы дорожим. Цель PerfectPost — сделать LinkedIn доступным для всех, предоставляя возможности для достижения успеха, аналогичные тем, ...
Kimola
kimola.com
Kimola — компания ResTech, предлагающая продукты SaaS для специалистов-исследователей. Kimola Analytics предоставляет различные аспекты образа жизни конкретной потребительской аудитории. Эти аудитории определяются пользователями и генерируются системой искусственного интеллекта Kimola. Чтобы реклам...
Flockler
flockler.com
Платформа lockler позволяет брендам сопоставлять, анализировать и отображать пользовательский социальный контент в своих сервисах, повышая коэффициенты конверсии и время пребывания. Флоклеру доверяют такие издания, как Penguin Books, Royal Mail, Visit Britain и УЕФА. 30-дневная бесплатная пробная в...
Warfare Plugins
warfareplugins.com
Social Warfare поможет вам заставить аудиторию делиться вашим контентом наилучшим образом — так, как вы хотите, чтобы им делились!
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch — это маркетинговая платформа для влиятельных лиц, которая объединяет бренды с влиятельными лицами в социальных сетях для продвижения их продуктов или услуг. Платформа предоставляет торговую площадку, на которой бренды могут просматривать и выбирать влиятельных лиц на основе демографии их...
ReplyMind
replymind.com
ReplyMind — это SaaS-инструмент, предназначенный для создания содержательных ответов в LinkedIn, Twitter и Product Hunt. ReplyMind позиционирует себя как личный помощник для общения в социальных сетях. Предлагая удобный инструмент автоматического ответа одним щелчком мыши, ReplyMind позволяет польз...
Postwise
postwise.ai
Встречайте Postwise, решение на базе искусственного интеллекта для создания идеального поста в социальных сетях. Повысьте свою вовлеченность и охват в социальных сетях с помощью новейшего искусственного интеллекта, обученного исключительно на самых эффективных постах в мире. Присоединяйтесь к тыся...
Pinflux
pinflux.in
Pinflux — это цифровой инструмент, который позволяет вам развивать свой бизнес на Pinterest. Pinflux — растущий источник трафика для электронной коммерции, веб-сайтов, блогов и даже социальных сетей. С развитием Pinterest вы можете использовать Pinflux для поиска контента, автоматизации задач и увел...
OneAll
oneall.com
Воссоединяйте и получайте доступ к своим пользовательским данным, полученным из разных источников, в современной среде безопасности, основанной на веб-инструментах и полноценном API JSON/REST. Сосредоточьтесь на своих пользователях, а мы позаботимся о технологиях.