Альтернативы - Collabstr

Viral Pitch

viralpitch.co

Viralpitch — это маркетинговая платформа для влиятельных лиц, которая объединяет бренды с влиятельными лицами в социальных сетях для продвижения их продуктов или услуг. Платформа предоставляет торговую площадку, на которой бренды могут просматривать и выбирать влиятельных лиц на основе демографии их...