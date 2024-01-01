Альтернативы - Cognician
Hone
honehq.com
Повышайте навыки своей команды. Hone предлагает масштабируемое обучение менеджеров, которое сочетает в себе лучший в своем классе опыт живого обучения с платформой для изменения поведения.
Project Management Institute
pmi.org
Мы продвигаем карьеру, улучшаем организационный успех и совершенствуем профессию управления проектами с помощью наших всемирно признанных стандартов, сертификатов, ресурсов, инструментов, академических исследований, публикаций, курсов повышения квалификации и сетевых возможностей.
SHRM
shrm.org
SHRM, Общество управления человеческими ресурсами, создает лучшие рабочие места, где работодатели и сотрудники процветают вместе. Будучи голосом всего, что связано с работой, работниками и рабочим местом, SHRM является ведущим экспертом, организатором и идейным лидером по вопросам, влияющим на сегод...
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq — это командная платформа для развития лидерских качеств, позволяющая развивать ваших сотрудников лично и профессионально. Мы предоставляем привлекательную и последовательную систему, доступную по цене, но при этом адаптированную к потребностям вашей организации.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Мы помогаем CSM и командам по работе с клиентами, таким же, как ваша, не только знать лучшие практики, способствующие успеху клиентов, но и то, как применять их для решения реальных повседневных задач, с которыми специалисты по работе с клиентами сталкиваются при работе со своими клиентами. Благодар...