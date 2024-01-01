Альтернативы - CodeSquire.ai
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: оптимизация языковых моделей для диалога. Мы обучили модель ChatGPT, которая взаимодействует в диалоговом режиме. Формат диалога позволяет ChatGPT отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. ChatGPT — это родств...
Google Gemini
gemini.google.com
Вы можете использовать Bard для продвижения своих идей. С небольшой помощью Барда вы сможете делать такие вещи, как: - Обдумывайте идеи, разрабатывайте план или находите разные способы добиться цели. - Получите быстрое и понятное резюме по более сложным темам. - Создавайте первые наброски конспекто...
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа ...
Build AI
buildai.space
Встройте искусственный интеллект в свой бизнес. За считанные минуты. Создавайте собственные веб-приложения на базе искусственного интеллекта, адаптированные к вашему бизнесу. Никаких технических навыков не требуется.
Krater AI
krater.ai
Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальное приложение SuperApp раскрывает возможности технологии искусственного интеллекта, позволяя выполнять любые задачи: от создания контента до преобразования текста в речь. С Krater вы получите доступ к безграничным возмо...
AI Code Mentor
code-mentor.ai
Наставник по AI-коду. Начните программировать умнее уже сегодня с помощью идеального инструмента объяснения. на основе искусственного интеллекта для оптимизации, рефакторинга и проверки кода!
Autocode
autocode.com
Уведомления о новых пользователях. Оповещения о покупке. Запланированные работы. Сообщество ботов. SQL-запросы. Внутренняя оснастка. Создавайте все, что захотите, с помощью JavaScript и API.
AIWRITER
aiwriter.fi
Хотите заработать деньги с помощью Chat GPT? Не ищите ничего, кроме AI Writer — идеального инструмента для создания высококачественного интересного контента за считанные секунды. Благодаря нашим передовым алгоритмам искусственного интеллекта и интуитивно понятному интерфейсу вы можете с легкостью с...
Refraction
refraction.dev
Рефакторинг кода, создание документации, создание модульных тестов и многое другое. Просто вставьте блок кода, выберите язык или инфраструктуру, затем нажмите «Создать», и вы станете свидетелем волшебства.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Понимайте, исправляйте и автоматизируйте свою кодовую базу с помощью платформы анализа кода Sourcegraph.
AI2sql
ai2sql.io
С помощью AI2sql инженеры и неинженеры могут легко писать эффективные и безошибочные SQL-запросы, не зная SQL.
AskCodi
askcodi.com
Помощник по кодированию с использованием искусственного интеллекта. Парный программатор для нужд разработчиков.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine — это помощник по программированию с использованием искусственного интеллекта, который ускоряет и упрощает разработку программного обеспечения, сохраняя при этом конфиденциальность, безопасность и соответствие вашего кода. Повысьте скорость разработки, качество кода и удовлетворенность разр...
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT вы можете: * Упростите написание контента: DeftGPT позволяет вам задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести интерактивные беседы с искусственным интеллектом. У вас будет мгновенный доступ к GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude от Anthropic и множеству других ботов. * Управление командо...
CodePal
codepal.ai
CodePal — лучший помощник в программировании. Это комплексная платформа, предлагающая ряд помощников по кодированию и инструментов для помощи разработчикам. Он отлично подходит для студентов, новичков, опытных разработчиков и компаний, которые хотят улучшить свой процесс разработки. Генераторы кода...
Codeium
codeium.com
Codeium — это современная суперсила кодирования, набор инструментов для ускорения кода, созданный на основе передовой технологии искусственного интеллекта. Благодаря простой интеграции с редакторами вы можете сосредоточиться на том, чтобы стать лучшим разработчиком программного обеспечения, а не лу...
WPCode
wpcode.com
Автоматизируйте свой сайт и приложения WordPress. Создавайте расширенные средства автоматизации за считанные минуты, которые подключаются к вашим любимым плагинам, другим сайтам WordPress и приложениям, отличным от WordPress. Это одновременно легко и мощно!
Refact.ai
refact.ai
Refact — это помощник по программированию на базе искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, обеспечивающий невероятно быстрое завершение кода, мощные инструменты улучшения кода и чат. Тщательно настроенный помощник по кодированию с использованием искусственного интеллекта, повышающий про...
Programming Helper
programming-helper.com
Больше, чем просто генератор кода. Инструмент, который поможет вам решить широкий спектр задач. Все в одном месте.
Moderne
moderne.io
Moderne — это платформа для совместной работы разработчиков для автоматического рефакторинга и анализа кода, которая позволяет быстро и точно переносить, поддерживать и защищать исходный код в массовом масштабе. Исправления, обновления и миграции кода, которые могут занять многие месяцы ручной рабо...
mutable.ai
mutable.ai
Mutable.ai рад представить Auto Wiki v2: наша технология преобразует вашу кодовую базу в статьи в стиле Википедии. Теперь, когда у вас есть диаграммы кода и возможность использовать искусственный интеллект для редактирования вашей вики, это наш любимый способ узнать о новых кодовых базах и поддержив...
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate, самый быстрый способ написать код без ошибок. CodeMate — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный помочь разработчикам писать код в 10 раз быстрее за счет автоматического исправления ошибок, не покидая своей среды. Это как иметь пару программистов, которые всегда готовы...
Bito
bito.ai
Bito создает доступные и точные инструменты искусственного интеллекта, которым доверяют разработчики по всему миру. Разработанный, чтобы помочь разработчикам программного обеспечения создавать более быстрый и лучший код, Bito предлагает ряд инструментов, в том числе: агенты проверки кода AI, чат AI...
Pareto
pareto.io
Pareto — это платформа искусственного интеллекта Native Gen. Мы с гордостью обслуживаем более 500 000 пользователей в более чем 107 странах мира, включая более 400 платных предприятий среднего и крупного масштаба. Наш инновационный прорыв произошел с появлением Тесс, первого в мире помощника по мар...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...
iSenseHUB
isensehub.ai
Встречайте iSenseHUB: идеальную платформу на базе искусственного интеллекта, призванную революционизировать способы создания, проектирования и оптимизации. Наша миссия, оснащенная более чем 65 передовыми инструментами искусственного интеллекта, — предоставить частным лицам и предприятиям возможность...