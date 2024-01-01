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Альтернативы - Clutch.co

G2

G2

g2.com

Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.

GoodFirms

GoodFirms

goodfirms.co

Самая надежная B2B-платформа для обзоров и исследований, содержащая коллекцию обзоров и рейтингов клиентов, профили компаний и интервью с руководителями ИТ-служб. Найдите лучшие в мире ИТ-компании.

Liftify

Liftify

liftify.com

Репутация вашей компании – это все. Мы предоставляем программное обеспечение, призванное помочь предприятиям создать и продвигать 5-звездочную репутацию в Интернете.

Procurated

Procurated

home.procurated.com

Закупки сложны, но найти отличных поставщиков не так уж и сложно. Присоединяйтесь к тысячам профессионалов в области государственных закупок, которые оценивают и анализируют поставщиков на Procurated.

Reputedfirms

Reputedfirms

reputedfirms.com

Онлайн-платформа для публикации отзывов клиентов и отзывов о вашей компании.

TechBehemoths

TechBehemoths

techbehemoths.com

Найдите лучшую ИТ-компанию для своего следующего проекта. Выбирайте из 56 128 компаний в 146 странах и 7 532 городах. Нанимайте ведущие технологические компании в вашем регионе!

UpCity

UpCity

upcity.com

В UpCity мы создаем и расширяем возможности успешных отношений между предприятиями и поставщиками услуг B2B. Найдите своего следующего партнера сегодня!

Sortlist

Sortlist

sortlist.com

Откройте для себя наиболее подходящие агентства для вашего проекта, исходя из ваших конкретных требований.

Famewall

Famewall

famewall.io

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