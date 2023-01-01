Альтернативы - ClientSuccess

Brainbase

brainbase.com

Brainbase — это современная технологическая платформа, которая помогает командам по лицензированию оптимизировать свое партнерство от контракта до дохода. От управления сделками до отчетности о роялти и утверждения продуктов — Brainbase действует как единая платформа для унификации ваших операций по...