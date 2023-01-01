Альтернативы - Clientary

Ombud

ombud.com

Омбуд, основанный на опыте в области продаж и управления реагированием, обслуживает команды RevOps корпоративного уровня. Наша платформа сочетает в себе совместную работу над контентом, управление проектами и машинное обучение, чтобы упростить создание документации по продажам и развитию бизнеса для...