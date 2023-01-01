Альтернативы - Clickback

Cirrus Insight

cirrusinsight.com

Cirrus Insight — это плагин для Gmail и Outlook для продавцов. Платформа поддержки продаж Cirrus Insight для Gmail и Outlook, основанная в 2011 году, предлагает универсальную платформу для повышения эффективности продаж с интеграцией Salesforce мирового класса. Мы получим это. Вы работаете в своем п...