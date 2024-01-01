Альтернативы - Clarify
MATLAB Online
mathworks.com
MATLAB Online обеспечивает доступ к MATLAB из любого стандартного веб-браузера, где бы у вас ни был доступ к Интернету. MATLAB Online предлагает облачное хранилище и синхронизацию, а также совместную работу посредством совместного использования и публикации в Интернете, что делает его идеальным для ...
InfluxData
influxdata.com
База данных временных рядов с открытым исходным кодом InfluxDB, специально созданная InfluxData для мониторинга показателей и событий, обеспечивает видимость стеков, датчиков и систем в режиме реального времени. Используйте InfluxDB для сбора, анализа и хранения миллионов точек в секунду, соблюдения...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx предоставляет ведущую облачную платформу аналитики. Мы даем возможность каждому получить ценную информацию с помощью автоматизации аналитики на базе искусственного интеллекта.
Avora
avora.com
Avora AutoML сокращает время (до секунд), чтобы выяснить, почему бизнес-показатели меняются, благодаря обнаружению аномалий и анализу первопричин.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потр...
Sedai
sedai.io
Sedai обеспечивает оптимизацию затрат на облако и настройку производительности на основе искусственного интеллекта, позволяя командам DevOps и SRE максимизировать экономию в облаке, улучшить качество обслуживания клиентов и беспрепятственно масштабировать. С помощью Sedai компании могут добиться неп...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica — это база данных времени и пространства. Kinetica позволяет легко и быстро: - принимать огромные объемы данных Интернета вещей и других наборов контекстных данных - объединять наборы данных с помощью пространственных и временных соединений - анализировать данные с помощью аналитики на осно...
Ikigai
ikigailabs.io
Операционная платформа бизнес-аналитики Ikigai меняет способ принятия бизнесом тактических решений. Удобный для бизнеса пользовательский интерфейс/UX позволяет любому вводить и подготавливать данные, а также проводить надежный анализ на основе искусственного интеллекта для достижения своих бизнес-це...
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. -Интерактивные синхронизированные в реальном времени процедуры для н...
Anodot
anodot.com
Платформа расширенной аналитики Anodot — это новое поколение бизнес-аналитики. Anodot активно выявляет критические для дохода бизнес-инциденты, рекомендует действия и автоматизирует процесс исправления в режиме реального времени. Запатентованная технология Anodot выходит за рамки визуализации данных...
Baresquare
baresquare.com
Никогда не позволяйте тупиковой кнопке снижать коэффициент конверсии, терять посетителей из-за медленной загрузки страниц или упускать важные показатели. Аналитика Baresquare, основанная на действиях, выявляет небольшие проблемы до того, как они превратятся в большие проблемы, и выявляет микро-идеи,...
Marple
marpledata.com
Marple — это платформа анализа данных временных рядов для инженерных команд. Он предлагает мощную визуализацию данных датчиков, поступающих в результате испытаний и измерений.