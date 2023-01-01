Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Единая связь, диверсифицированный интеллект. Объединяя данные, людей, искусственный интеллект и опыт в одном месте, CINNOX дает организациям возможность проектировать, создавать и раскрывать возможности опыта «X» в движении, чтобы создавать выигрышные моменты для команд и клиентов.

Веб-сайт: cinnox.com

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