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CINNOX

CINNOX

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: cinnox.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CINNOX в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Единая связь, диверсифицированный интеллект. Объединяя данные, людей, искусственный интеллект и опыт в одном месте, CINNOX дает организациям возможность проектировать, создавать и раскрывать возможности опыта «X» в движении, чтобы создавать выигрышные моменты для команд и клиентов.

Веб-сайт: cinnox.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CINNOX, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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