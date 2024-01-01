Альтернативы - Chooch

Claude

Claude

claude.ai

Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...

FaceCheck.ID

FaceCheck.ID

facecheck.id

Найдите кого-нибудь в Интернете с помощью поисковой системы распознавания лиц FaceCheck.ID. Ищите людей по фотографии и убедитесь, что вы разговариваете с тем человеком, за которого они себя выдают.

Box

Box

box.com

Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания ...

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-плат...

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Управляемые блокноты для ученых и исследователей данных.

Deep Dream Generator

Deep Dream Generator

deepdreamgenerator.com

Генератор глубоких снов. Узнайте, что может генерировать сверточная нейронная сеть путем чрезмерной обработки изображения и улучшения функций.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...

Roboflow

Roboflow

roboflow.com

Используя всего несколько десятков изображений-примеров, вы можете обучить работающую современную модель компьютерного зрения менее чем за 24 часа.

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

Весь процесс работы с Data Science — построение алгоритма машинного обучения, объяснение результатов и прогнозирование результатов — упакован в один клик.

Observable

Observable

observablehq.com

Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.

Lightning AI

Lightning AI

lightning.ai

PyTorch, молниеносная скорость — платформа, позволяющая командам создавать искусственный интеллект без головной боли.

Botpress

Botpress

botpress.com

Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯

RunLve

RunLve

web.runlve.com

Runlve находится в центре революции искусственного интеллекта. Runlve предоставляет инструменты обработки данных, MLOps, а также средства управления данными и моделями, чтобы предоставить нашим клиентам и сообществу возможности искусственного интеллекта для продвижения их проектов.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Совместная платформа для создания ИИ-агентов. Команды используют Voiceflow для разработки, тестирования и запуска агентов чата или голосового искусственного интеллекта — вместе, быстрее и в большом масштабе.

Hex

Hex

hex.tech

Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.

mindsdb

mindsdb

mindsdb.com

НЛП внутри вашей базы данных. Примените возможности моделей OpenAI GPT и Hugging Face к текстовым данным в вашей базе данных всего за несколько строк SQL.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.

Akkio

Akkio

akkio.com

Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.

Muse.ai

Muse.ai

muse.ai

Сила видео, упрощенная для вас, команд, авторов, конференций, курсов по маркетингу. Универсальная видеоплатформа для будущего Интернета.

Together AI

Together AI

together.ai

Самая быстрая облачная платформа для создания и запуска генеративного искусственного интеллекта.

Dataiku

Dataiku

dataiku.com

Dataiku — это компания, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, которая была основана в 2013 году. В декабре 2019 года Dataiku объявила, что CapitalG — венчурный фонд поздней стадии роста, финансируемый Alphabet Inc. — присоединился к Dataiku в качестве инвестора и что он д...

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Создавайте, настраивайте, выполняйте итерации и управляйте моделями ИИ быстрее с помощью обучающих данных высочайшего качества.

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.

DagsHub

DagsHub

dagshub.com

DAGsHub — это место, где люди создают проекты по науке о данных. Используйте DAGsHub, чтобы находить, воспроизводить и вносить вклад в свои любимые проекты по науке о данных.

Qlik

Qlik

qlik.com

Qlik® помогает вам использовать ваши данные для решения проблем, достижения новых целей и удовлетворения важнейших потребностей бизнеса. Все начинается здесь. С лидером отрасли в области решений для интеграции и анализа данных, которые поддерживают вашу стратегию искусственного интеллекта.

V7

V7

v7labs.com

Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.

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