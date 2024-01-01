Альтернативы - ChartBlocks
Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, ранее Google Data Studio, — это онлайн-инструмент для преобразования данных в настраиваемые информативные отчеты и информационные панели, представленный Google 15 марта 2016 года как часть корпоративного пакета Google Analytics 360. Раскройте потенциал своих данных с помощью интеракт...
Kittl
kittl.com
Ускорьте свои рабочие процессы с помощью инструментов дизайна Kittl на базе искусственного интеллекта и получите мгновенный доступ к множеству потрясающих иллюстраций, шрифтов, фотографий, значков и текстур.
Genially
genial.ly
Создавайте презентации, инфографику и другой потрясающий контент самостоятельно или вместе со своей командой.
Litmaps
litmaps.com
Откройте для себя науку быстрее. Визуальная навигация по исследованиям, поиск в сети цитирования и синхронизация команды. Лучшая платформа для научных открытий.
Flourish
flourish.studio
Красивая и простая визуализация данных и рассказывание историй
Grow
grow.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое дает вам ценную информацию, которая вам так необходима для стимулирования роста и преобразования вашего бизнеса.
Visme
visme.co
Создавайте профессиональные презентации, интерактивную инфографику, красивый дизайн и увлекательные видеоролики — и все это в одном месте. Начните использовать Visme сегодня.
Infogram
infogram.com
Infogram — простой в использовании инструмент для создания инфографики и диаграмм. Создавайте и делитесь красивой инфографикой, онлайн-отчетами и интерактивными картами. Сделайте здесь свой собственный.
Rose AI
rose.ai
Исследуйте быстрее с Роуз. Сократите затраты времени на поиск, очистку, визуализацию и преобразование данных, используя возможности искусственного интеллекта.
Databox
databox.com
Платформа бизнес-аналитики, созданная, чтобы помочь вам понять, что происходит с вашим бизнесом. KPI из облачных сервисов, таблиц, базы данных в одном месте.
Venngage
venngage.com
Присоединяйтесь к более чем 5 миллионам профессионалов, которые считают Venngage лучшим производителем инфографики. Выбирайте из более чем 10 000 профессиональных шаблонов, созданных для бизнеса.
Grist
getgrist.com
Мир заслуживает лучшего инструмента, чем электронные таблицы. Объедините гибкость электронных таблиц с надежностью базы данных, чтобы организовать данные по-своему.
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
SafetyCulture
safetyculture.com
Культура безопасности (iAuditor) Проводить проверки. Захват проблем. Управляйте задачами. Общайтесь четко. Обучайте рабочие команды. Предприятия любого размера выполняют свою работу с помощью SafetyCulture.
Cluvio
cluvio.com
С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных панелей мониторинга, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snow...
NVivo
qsrinternational.com
Получите ценную информацию о своих данных с помощью лучшего программного обеспечения для качественного анализа данных. NVivo поможет вам узнать больше о данных качественных и смешанных методов. Раскройте более обширную информацию и сделайте четко сформулированные, обоснованные выводы, подкрепленные...
Geckoboard
geckoboard.com
Легко создавайте общие информационные панели, которые сделают ключевые бизнес-данные, показатели и ключевые показатели эффективности ясными и понятными.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
Панели мониторинга SEO, PPC, социальных сетей, электронной почты, обзоров и отслеживания звонков
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph — самый наглядный инструмент для маркетинговой аналитики и отчетности в социальных сетях. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас! CC не требуется.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. — компания-разработчик облачного программного обеспечения для самообслуживания для бизнес-аналитики, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния. Компания известна созданием приложения бизнес-панели, предназначенного для анализа, преобразования и составления отчетов о данных из различных ин...
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin — это внутренний инструмент для создания инструментов без кода. Простой интерфейс перетаскивания позволяет любому создавать инструменты, необходимые для управления ежедневными операциями, такими как отслеживание заказов, решение проблем и мониторинг платежей.
Reportei
reportei.com
Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...
Aiven
aiven.io
Полностью управляемая облачная платформа данных с открытым исходным кодом Aiven позволяет вам создавать конвейеры данных, о которых вы всегда мечтали, менее чем за 10 минут. На всех крупных облаках повсюду.
Reportz
reportz.io
Инструмент отчетности, предназначенный для экономии вашего времени и денег на трудоемких периодических задачах отчетности за счет использования интерактивных панелей мониторинга.
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data упрощает решение сложных вопросов, предоставляя данные под рукой. Благодаря визуальному доступу к данным с мобильных устройств любой сотрудник вашей организации может ответить на вопросы с помощью данных за считанные секунды.
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine — компания по автоматизации обнаружения электронных данных, которая предоставляет облачное программное обеспечение и услуги для упрощения обнаружения, расследований и аудита в судебных процессах.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций дл...
Trevor.io
trevor.io
Есть лучший способ работы с данными. Тревор дает всей вашей команде возможность получать ответы из вашей базы данных, даже если они не знают SQL.
DashThis
dashthis.com
Простой способ автоматизировать ваши маркетинговые отчеты! Получите красивые автоматизированные отчеты по маркетингу, аналитике, SEM и SEO за считанные секунды. Запустите бесплатную пробную версию и убедитесь!
Plecto
plecto.com
Повышение производительности вашей команды начинается здесь. Plecto — единственная комплексная платформа для повышения эффективности бизнеса, которая сочетает в себе инструменты визуализации KPI в реальном времени, геймификации и коучинга в одном мощном решении.
Vizzlo
vizzlo.com
Обзор временной шкалы и примеры. Эффективное планирование и составление графиков проектов с впечатляющими сроками всего за несколько кликов. Создавайте высококачественные диаграммы, инфографику и бизнес-визуализации бесплатно за считанные секунды. Создавайте временные шкалы, диаграммы, карты для пре...
MSIGHTS
msights.com
Преобразование данных, отчетность и совместная работа, которые повышают эффективность, действия и подотчетность.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly — это инструмент анализа данных, который интегрируется с набором инструментов компании, обеспечивая более глубокое понимание и эффективность. Наша цель — сделать данные легко доступными, предоставив командам простые информационные панели данных.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP — это платформа анализа данных, объединяющая финансовые и маркетинговые системы, которая помогает амбициозным компаниям максимально эффективно использовать свои данные и быстрее расти. Мы предоставляем B2B-компаниям единый источник достоверной информации, объединяя данные из ведущих систем (...
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl — это облачная платформа данных и решение для создания отчетов для малых и средних организаций. Мы специализируемся на данных и отчетности для организаций здравоохранения, бухгалтерского учета и спорта.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi — это система бизнес-аналитики и отчетности, это гибкий и простой способ анализа и визуализации прогресса вашей компании. Инструмент бизнес-аналитики, который помогает собрать все данные вашей компании в одном месте, сэкономить время на ручном управлении данными, быстрее принимать решения и ...
Yaware
yaware.com
Повысьте производительность труда более чем на 20%. Вы можете попробовать его в течение 14 дней бесплатно, кредитная карта не требуется.
Viur
viurdata.com
Viur предлагает простой и быстрый способ подключения к базам данных, сервисам и файлам, изучения данных, создания показателей и ключевых показателей эффективности и обмена ими с командой. Все это в облачном решении SaaS, которое может получить доступ к данным даже за брандмауэром компании. Для подкл...
Ottava
ottava.io
Оттава находится на переднем крае разработки программного обеспечения для управления данными, органично сочетая рабочие процессы на базе Excel со сложными возможностями анализа данных. Разработанный для нетехнических пользователей, Ottava упрощает ввод данных, создание диаграмм и анализ, обеспечивая...
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics — это инструмент SAAS, который создает информационные панели с диаграммами, таблицами данных и фильтрами, отображающими данные в реальном времени из различных источников данных.
Grunt
grunt.pro
Создавайте слайды, как в PowerPoint Pro! Grunt — это незаменимая надстройка PowerPoint для всех, кто серьезно относится к созданию слайдов. Лучше слайды. Меньше работы!
Waytobi
waytobi.com
Облачное решение SaaS для создания, отслеживания, составления отчетов, анализа и визуализации ключевых показателей эффективности вашей компании или отдела. Управление KPI еще никогда не было таким простым. Никаких дополнительных навыков программирования, учебных занятий или вебинаров не требуется — ...
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard — это компания в сфере образовательных технологий, предоставляющая K12, высшему образованию, корпоративным и государственным учреждениям возможность просматривать учебные данные, поступающие из разных источников, с легкостью «укажи и щелкни». IntelliBoard собирает данные из систем управ...
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI обеспечивает простое в использовании создание отчетов, диаграмм и информационных панелей путем перетаскивания. Анализируйте показатели импортированных данных по любому измерению, выявляйте тенденции и показатели лучших и худших показателей, начните с сводного обзора и углубляйтесь в детали.
Talligence
talligence.in
Talligence — это инструмент создания отчетов бизнес-аналитики для пользователей Tally. Talligence — это мощное и уникальное решение для бизнес-аналитики на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, которое преобразует и визуализирует ваши данные Tally в значимую бизнес-идею. Он очень прос...
Selfr
selfr.ai
Selfr — это готовая к использованию платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает аналитикам данных и бизнесменам создавать автоматизированные конвейеры, которые превращают данные из нескольких источников в интерактивные информационные панели BI. Это устраняет необходимость нанимать ...
DataReportive
datareportive.com
DataReportive — это инструмент отчетности для ваших баз данных SQL. Создавайте и отправляйте по электронной почте настраиваемые отчеты с данными своей команде прямо из баз данных.
Reach Reporting
reachreporting.com
Перейдите на отчеты об охвате. Автоматизация ваших финансовых и нефинансовых данных. Упрощает составление отчетности, прогнозирование и составление бюджета благодаря мощным информационным панелям и улучшенным визуальным элементам. Автоматизируйте повторяющиеся задачи, чтобы принимать более эффективн...
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI — это передовое решение для быстрого поиска информации на основе данных и отслеживания проблем в бизнесе, магазине и продуктах. Это набор готовых отчетов на базе искусственного интеллекта, которые были специально разработаны в сотрудничестве с ритейлерами для удовлетворения их уникальных ...
GRID
grid.is
GRID — это инструмент для работы с электронными таблицами нового поколения со встроенным слоем документа для визуализации, описания и представления данных. В дополнение к нашему встроенному редактору электронных таблиц GRID Sheets, GRID позволяет вам легко объединять несколько других источников данн...
Markaaz
markaaz.com
Регистрация и мониторинг ваших клиентов из малого бизнеса никогда не были проще. Благодаря нашим простым в использовании API-интерфейсам, предложениям «сделай сам без кода» и специальным комбинированным услугам, включающим возможности взаимодействия с малым бизнесом, мы быстро и легко помогаем вам о...
Omni Intelligence
omniintelligence.online
Платформа повышения производительности контакт-центра на 360° в облаке: речевой анализ, голосовая биометрия, автоматическое картографирование/мониторинг IVR, SLA/мониторинг качества голоса, IVR/тестирование нагрузки/производительности контакт-центра, голосовой робот/разговорное IVR-тестирование и мн...
Ardoq
ardoq.com
Переосмыслите архитектуру предприятия. Платформа Ardoq, управляемая данными, объединяет взгляды вашего предприятия, прокладывая четкий путь к изменениям, обеспечению роста доходов, стимулированию инноваций и ускорению трансформации. Наше программное обеспечение помогает организациям планировать, вып...
Datadeck
datadeck.com
Datadeck — это платформа визуализации данных, которая позволяет вам видеть все ваши данные на одной платформе. Создавайте красивые информационные панели на основе таких источников данных, как реклама в Facebook, MySQL, Excel и Google Analytics, чтобы консолидировать и анализировать ваши данные в одн...
Inforiver
inforiver.com
Inforiver Analytics+ — это самый быстрый способ визуализировать ваши данные и поделиться ценными историями в Microsoft Power BI. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс (UX) без программирования помогает даже обычным пользователям создавать информационные панели и раскадровки за считанные мин...
Slemma
slemma.com
Slemma — это простой, но мощный инструмент отчетности, предназначенный для бизнеса. Slemma позволяет пользователям просматривать, анализировать и обмениваться всеми своими данными – из хранилищ данных, поставщиков хранилищ данных и решений облачных сервисов – в одном месте.
Easyflow
easyflow.io
У вас есть данные — вероятно, их много. Проблема не в этом. Реальные данные о проблеме, по сути, бесполезны, если вы не превратите эти данные в идеи – и эти идеи в действия, без боли! Easyflow поможет вам добиться успеха в этом путешествии, позволяя вам все автоматизировать и визуализировать! Это ре...
MyDash
mydash.ai
DASH — ЭТО ЛЕГКАЯ БИЗНЕС-ПАНЕЛЬ С ПОЛНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ПОМОГАЮЩАЯ ТОП-ОРГАНИЗАЦИЯМ БЫСТРЕЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, СДЕЛАЯ КРИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМИ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО. Бесплатная информационная панель, коннекторы и визуализация. Бизнес-аналитика важна и дорога. Но это не обязательно. Мы создали и...
Displayr
displayr.com
Displayr — это универсальное программное обеспечение для анализа и составления отчетов, призванное помочь исследователям рынка быстро находить и делиться важными данными. 1. Более быстрое завершение проекта. 2. Выполняйте задачи самостоятельно, которые вы обычно передаете на аутсорсинг. 3. Упрощенно...