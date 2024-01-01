CharityWatch

CharityWatch

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: charitywatch.org

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CharityWatch в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Делайте пожертвования с уверенностью. Получите подробную информацию о ваших любимых благотворительных организациях. CharityWatch — самая независимая и напористая организация по надзору за благотворительностью в Америке.

Веб-сайт: charitywatch.org

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