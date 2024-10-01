Альтернативы - Ceterus

Digits

digits.com

Цифры — это переосмысленный учет. Представьте себе чистые книги, ценную информацию и интуитивно понятные отчеты, которые будут доставлены в конце месяца (а не с опозданием на 2–3 недели!) и за половину стоимости любой традиционной фирмы. Компания Digits создала первую за 20 с лишним лет современную ...