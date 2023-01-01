Альтернативы - Cemantica
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Miro
miro.com
Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
TheyDo
theydo.io
Цифровой дизайн Мышление для решения проблем, ориентированных на клиента. Преобразуйте свой бизнес, чтобы создавать революционные инновации, используя проверенный метод в большом масштабе.
Planhat
planhat.com
Planhat — красивая, гибкая и мощная платформа успеха клиентов. Customer 360, показатели здоровья, руководства, клиентские порталы и многое другое.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Contentsquare
contentsquare.com
Повышайте доходы, конверсию и взаимодействие с помощью самой полной в мире платформы для анализа цифрового опыта.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает бизнесу понять, как клиенты используют продукты, оценить их состояние здоровья и дает бизнесу средства для управления и автоматизации обслуживания клиентов.
Catalyst
catalyst.io
Программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое поможет вам централизовать данные о клиентах, получить четкое представление о состоянии клиентов и масштабировать опыт, который способствует удержанию и росту.
Acquia
acquia.com
Acquia — компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу, основанная Дрисом Байтартом и Джеем Бэтсоном для предоставления корпоративных продуктов, услуг и технической поддержки для платформы управления веб-контентом с открытым исходным кодом Drupal.
Totango
totango.com
Totango — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает предприятиям стимулировать рост доходов, сокращать отток клиентов, уделяя при этом внимание процессу взаимодействия с клиентами SaaS. Испытайте Totango бесплатно.
Bento
bentonow.com
Bento — это мощная платформа автоматизации обмена сообщениями, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет лучшего понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и I...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с Supr...
ShiftX
shiftx.com
Большинство инструментов процесса либо сложны в использовании даже для обученных экспертов, либо представляют собой гибкую путаницу. ShiftX — это удобный инструмент моделирования процессов, в котором может участвовать каждый, не требуя какого-либо обучения.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend — это платформа взаимодействия с клиентами, которая помогает продуктовым компаниям расти быстрее за счет автоматизации процесса привлечения, привлечения и удержания клиентов. Отправляйте электронные письма, SMS-сообщения, веб-перехватчики и многое другое с помощью визуального построения и н...
Retainly
retainly.app
Retainly создан для того, чтобы все больше ваших клиентов возвращались в ваш бизнес снова и снова. Его легко освоить и с ним легко работать, а это значит, что вы можете без проблем проводить эффективные кампании. С помощью Retainly вы сможете поддерживать интерес своих клиентов и строить более прочн...
Growlytics
growlytics.in
Growlytics — это пакет автоматизации омниканального маркетинга и платформа данных о клиентах, которые улучшают стратегии вовлечения и удержания пользователей и помогают увеличить общий доход в Интернете. Решения, предлагаемые Growlytics: Взаимодействие: электронная почта SMS Whatsapp Веб-Push-уведом...
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu — это платформа геймификации, призванная помочь вам создать богатый опыт в приложениях, способствующий привлечению и удержанию клиентов. Благодаря более чем 50 готовым шаблонам и возможности создавать свои собственные с нуля вы можете легко решить любую проблему удержания или вовлечения,...
Apxor
apxor.com
Apxor — это новаторская платформа цифрового подталкивания без кода, разработанная для групп разработчиков и разработчиков потребительских приложений и веб-сайтов, чтобы помочь повысить удержание и доход. Apxor помогает улучшить взаимодействие с пользователем и повысить его вовлеченность посредством ...
Vizury
vizury.com
Vizury, запущенный в 2007 году, представляет собой ориентированное на производительность решение MarTech, которое позволяет брендам достигать более высоких показателей конверсии воронки продаж и удержания клиентов. С момента создания в центре внимания наших уникальных, основанных на технологиях услу...
Custellence
custellence.com
Мы считаем, что эмпатия является самым важным конкурентным преимуществом для любой организации. Миссия Custellence — способствовать большей эмпатии внутри организаций, предлагая лучший инструмент для создания клиентоориентированных изменений. Custellence — это самый простой в использовании инструмен...
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack — это передовая облачная платформа (SaaS), которая радикально меняет управление поездками клиентов для предприятий. Обеспечение комплексной визуализации и глубокого понимания комплексного обслуживания клиентов позволяет компаниям ускорить цифровую трансформацию. JourneyTrack посвящен со...
Plotline
plotline.so
Plotline — это платформа взаимодействия внутри приложений для потребительских интернет-компаний. Команды по продукту и маркетингу могут настраивать легко настраиваемые сообщения или подсказки внутри приложения, чтобы улучшить внедрение функций и увеличить конверсию. Полное отсутствие кода.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel создает персонализированные маркетинговые планы роста с четкими персонажами, воронками и стратегиями роста, основанными на данных. Работает по технологии GPT-3.
FlowMapp
flowmapp.com
Простая и мощная платформа визуального UX. Создавайте карты сайта, пользовательские потоки и каркасы, чтобы обеспечить более эффективное UX-планирование и веб-разработку. FlowMapp позволяет командам вместе планировать и разрабатывать цифровые возможности в режиме реального времени и в одном месте. ⚙...
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа для видеоисследований, основанная на искусственном интеллекте, позволяет командам MR, UX и CX понимать людей, продукты и опыт в контексте повседневной жизни. Исследователи, дизайнеры и менеджеры по продуктам, которых мы поддерживаем, используют Indeemo в контекстах B2C и B2B для разли...
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia — это платформа для совместной работы с клиентами, которая позволяет создавать, экспортировать и обмениваться картами путешествий клиентов, персонажами и картами влияния в Интернете. Набор инструментов прост для новичков, но мощный для профессионалов. Командам особенно понравятся возможнос...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data помогает предприятиям использовать все данные о своих клиентах для повышения эффективности кампаний, достижения операционной эффективности и повышения эффективности бизнеса за счет взаимодействия с клиентами. Облако данных клиентов, наш набор решений для платформы данных о клиентах, ин...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов ...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....
Knotch
knotch.com
Платформа Content Intelligence от Knotch определяет, какой контент работает и почему, поэтому вы можете тратить меньше времени на догадки и больше времени на действия. Нам доверяют команды маркетинга, ориентированного на данные
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...
cux.io
cux.io
Мы переводим опыт ваших посетителей в цифры, распознаем модели их поведения на протяжении всего пути клиента и мгновенно предоставляем полезную информацию. Больше никакого информационного спама
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализ...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаим...
Prelay
prelay.com
Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить свои сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать доход всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавля...
Lifesight
lifesight.io
Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать боле...
Quadient
quadient.com
Quadient — это движущая сила самого значимого обслуживания клиентов в мире. Мы помогаем организациям построить прочные связи со своими клиентами.
Usermaven
usermaven.com
Аналитика веб-сайта и продукта сделана правильно – наконец-то! Система отслеживания Spotless™ от Usermaven автоматически фиксирует все события, устраняя зависимость от разработчиков и делая ее самым простым инструментом аналитики для маркетологов и специалистов по продуктам.
Squeezely
squeezely.tech
Создайте лучшую воронку конверсии с персонализированным опытом для каждого посетителя.
Ortto
ortto.com
Поймите своих клиентов и запустите полномасштабную стратегию, основанную на данных, с помощью универсальной CRM, электронной почты и маркетинговой платформы Ortto.