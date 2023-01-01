CDN Planet запущена в 2011 году, ее создателем и оператором является Аарон Питерс. Будучи внештатным консультантом по веб-производительности и соучредителем поставщика услуг Multi-CDN TurboBytes, Аарон имеет более чем 10-летний опыт работы со всеми аспектами CDN, включая расширенные конфигурации, глубокое устранение неполадок, управление трафиком и мониторинг производительности.

Веб-сайт: cdnplanet.com

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