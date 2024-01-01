Альтернативы - CData Connect Cloud

Denodo

denodo.com

Мы даем организациям возможность подключаться ко всем своим данным в режиме реального времени. Denodo — лидер в области логической фабрики данных, основанной на виртуализации данных, обеспечивающей доступ к данным, управление данными и возможности доставки данных в самом широком диапазоне корпоратив...