Альтернативы - Caviar
Zomato
zomato.com
Крупнейшая в Индии служба доставки еды, ресторанов и ресторанов. Лучшая еда для большего количества людей.
Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats — американская платформа онлайн-заказа и доставки еды, запущенная Uber в 2014 году и базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния.
DoorDash
doordash.com
DoorDash Inc. — американская служба доставки готовой еды по запросу, основанная в 2013 году студентами Стэнфорда Тони Сюй, Стэнли Тангом, Энди Фангом и Эваном Муром. Компания DoorDash, поддерживаемая Y Combinator, — одна из нескольких технологических компаний, которые используют логистические услуги...
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc. — американская онлайн-платформа для заказа и доставки готовой еды через мобильные устройства, которая соединяет посетителей с местными ресторанами. Компания базируется в Чикаго, штат Иллинойс, и была основана в 2004 году. По состоянию на 2019 год у компании было 19,9 миллиона активных п...
Deliveroo
deliveroo.co.uk
Еда. Мы получим это. У каждого из нас есть свои любимцы. С Deliveroo доставьте ваши любимые местные рестораны и еду на вынос прямо к вашей двери. Все есть в меню. От всемирно известных сетей, таких как KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King и Subway, до местных закусок и ваших любимых блюд на вынос — ...
OpenTable
opentable.com
Бронируйте столики онлайн, читайте отзывы посетителей о ресторанах и зарабатывайте баллы на бесплатное питание. OpenTable — это сеть онлайн-бронирования в режиме реального времени для ресторанов изысканной кухни.
Postmates
postmates.com
Postmate — американская компания, предлагающая доставку ресторанных блюд и других товаров по городу. По состоянию на февраль 2019 года Postmate работает в 2940 городах США. Служба использует приложения для мобильных телефонов и возможности своей системы глобального позиционирования для обеспечения с...
Onfleet
onfleet.com
Onfleet упрощает управление доставкой на последней миле. Интуитивная маршрутизация, диспетчеризация, отслеживание в реальном времени, аналитика и многое другое.
Just-Eat.ch
just-eat.ch
Просто закажите еду с Just Eat! Хотите пиццу, суши или вегетарианскую еду сегодня? Наслаждайтесь любимыми блюдами с быстрой доставкой или на вынос.
Seamless
seamless.com
«Бесшовный» — это самый простой способ заказать еду на доставку или на вынос. К чему бы вы ни были настроены, где бы вы ни были к этому, вы это получите. Никаких меню, никаких телефонных звонков, никаких повторений. Seamless является частью портфеля брендов Grubhub Inc.
Slice
slicelife.com
Slice — самый простой способ заказать любимую местную пиццу. Мы соединяем миллионы любителей пиццы с тысячами пиццерий по всей стране.
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Закажите еду на вынос онлайн из более чем 2300 местных ресторанов в Just Eat. Получите пиццу, суши и многое другое с доставкой прямо к вашей двери!
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Доставка на дом из лучших ресторанов рядом с вами осуществляется с помощью Just Eat, нового названия Allo Resto! Заказать сейчас!
ChowNow
chownow.com
ChowNow — это система онлайн-заказа и приложение для заказа еды без комиссии, помогающее ресторанам накормить голодных клиентов.
Fresho
fresho.com
Fresho — ведущее программное обеспечение для онлайн-заказа для оптовых поставщиков продуктов питания и торговых точек. Используйте Fresho, чтобы сделать заказ продуктов питания оптом простым и без стресса.
ezCater
ezcater.com
Получите офисное питание в ближайших к вам ресторанах. Ознакомьтесь с меню, отзывами и рейтингами своевременной доставки. Бесплатный онлайн-заказ от ezCater.
Allset
allsetnow.com
Allset – торговая площадка, соединяющая местные закусочные и кафе с местными ресторанами, где подают еду на вынос. Он предоставляет ресторанам лучшие в своем классе решения для онлайн-заказов и вознаграждений за лояльность, позволяющие привлекать и удерживать новых клиентов без уплаты высоких комисс...
Tycode
tycode.tech
Tycode дает вам возможность совершить революцию в вашем продовольственном бизнесе. Теперь ваши клиенты могут не только делать заказы откуда угодно, будь то стол, номер в отеле или где угодно в вашем помещении, но могут платить вам онлайн, делать одновременные заказы и пользоваться различными другими...
EasyOrder
easyorderapp.com
Представляем EasyOrder — ваше универсальное омниканальное решение для заказа и маркетинга для успеха ресторана! Раскройте весь потенциал своего ресторанного бизнеса с помощью EasyOrder, комплексной платформы, предназначенной для привлечения новых клиентов, удержания постоянных клиентов и увеличения ...
Ordermyfood
ordermyfood.io
Ordermyfood был разработан, чтобы быть удобным для пользователя, с интуитивно понятными меню и четкими опциями, которые легко понять как владельцам ресторанов, так и клиентам. Это позволяет клиентам настраивать свои заказы, добавлять специальные запросы и с легкостью совершать платежи через свои тел...
BeyondMenu
beyondmenu.com
Продвигайте свой ресторан на специальном веб-сайте
Foodiv
foodiv.com
Foodiv предоставляет систему онлайн-заказа еды, созданную лучшими инженерами отрасли. Он помогает интегрировать систему заказа еды для ресторанов всего за несколько минут. Мы также предоставляем меню с QR-кодом, мобильное приложение для клиентов для бесконтактного заказа и удобный процесс заказа, а ...
Owner.com
owner.com
Owner.com — это универсальная платформа, которую независимые рестораны используют для усиления своего цифрового присутствия. Оно дает независимым ресторанам технологические и маркетинговые суперсилы таких крупных брендов, как Domino's, Chick Fil-A и SweetGreen. Платформа может обеспечить все: от веб...
eatNgage
eatngage.com
Позвольте командам по продажам и маркетингу повысить посещаемость мероприятий и личное участие за счет онлайн-обеда, доставляемого прямо на стол потенциального клиента.
Cater2.me
cater2.me
Cater2.me предлагает решения для корпоративного питания для команд, включая индивидуальный групповой заказ и виртуальные мероприятия, чтобы ваша команда была занята и сыта!
ZeroCater
zerocater.com
Решения для корпоративного питания и кафетерий, адаптированные к уникальным вкусам сотрудников, обеспечивая при этом гибкость и последовательность, которых ожидают компании.
Sharebite
sharebite.com
Sharebite — это ведущая платформа продовольственных льгот, предназначенная для современной рабочей силы. Лучшие компании мира используют Sharebite для повышения вовлеченности сотрудников. В число наших клиентов входят ведущие в своей категории компании в сфере финансовых услуг (ведущие инвестиционны...
EAT Club
eatclub.com
EAT Club — это виртуальная столовая, которая может удовлетворить вкусы каждого, доставляя персонализированные вкусные блюда офисным командам. EAT Club — это виртуальная столовая, которая может удовлетворить вкусы каждого, доставляя персонализированные вкусные блюда офисным командам.
Foodee
food.ee
Foodee — это платформа корпоративного питания, которая доставляет еду из местных ресторанов в офисы в Северной Америке. Удобно заказывайте индивидуально упакованные обеды для своей команды: варианты доступны для каждого едока. Получайте тщательно подобранные предложения ресторанов, основанные на дие...
Hoppier
hoppier.com
Отправляйте глобальные вознаграждения клиентам или сотрудникам за 5 кликов или меньше с помощью Smarter Spending™ Controls! Создайте свою удаленную программу обедов, отправьте кофе, напитки в счастливый час, личные подарки, благотворительные пожертвования, пособия на обучение и многое другое. Hoppie...
Fooda
fooda.com
Используя технологии, Fooda обеспечивает сотрудников превосходной едой по разумным ценам, пока они на работе. Fooda предлагает вам фантастические местные рестораны. Местные рестораны, одобренные Fooda, подают, доставляют или доставляют вкусную еду к вам.
LevelUp
thelevelup.com
LevelUp — американская платформа мобильных заказов и мобильных платежей, созданная стартапом SCVNGR из Бостона, штат Массачусетс. 25 июля 2018 года было объявлено, что LevelUp будет приобретена Grubhub, онлайн-платформой для доставки еды, за 390 миллионов долларов США.