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Альтернативы - Caviar

Zomato

Zomato

zomato.com

Крупнейшая в Индии служба доставки еды, ресторанов и ресторанов. Лучшая еда для большего количества людей.

Uber Eats

Uber Eats

ubereats.com

Uber Eats — американская платформа онлайн-заказа и доставки еды, запущенная Uber в 2014 году и базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния.

DoorDash

DoorDash

doordash.com

DoorDash Inc. — американская служба доставки готовой еды по запросу, основанная в 2013 году студентами Стэнфорда Тони Сюй, Стэнли Тангом, Энди Фангом и Эваном Муром. Компания DoorDash, поддерживаемая Y Combinator, — одна из нескольких технологических компаний, которые используют логистические услуги...

Grubhub

Grubhub

grubhub.com

Grubhub Inc. — американская онлайн-платформа для заказа и доставки готовой еды через мобильные устройства, которая соединяет посетителей с местными ресторанами. Компания базируется в Чикаго, штат Иллинойс, и была основана в 2004 году. По состоянию на 2019 год у компании было 19,9 миллиона активных п...

Deliveroo

Deliveroo

deliveroo.co.uk

Еда. Мы получим это. У каждого из нас есть свои любимцы. С Deliveroo доставьте ваши любимые местные рестораны и еду на вынос прямо к вашей двери. Все есть в меню. От всемирно известных сетей, таких как KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King и Subway, до местных закусок и ваших любимых блюд на вынос — ...

OpenTable

OpenTable

opentable.com

Бронируйте столики онлайн, читайте отзывы посетителей о ресторанах и зарабатывайте баллы на бесплатное питание. OpenTable — это сеть онлайн-бронирования в режиме реального времени для ресторанов изысканной кухни.

Postmates

Postmates

postmates.com

Postmate — американская компания, предлагающая доставку ресторанных блюд и других товаров по городу. По состоянию на февраль 2019 года Postmate работает в 2940 городах США. Служба использует приложения для мобильных телефонов и возможности своей системы глобального позиционирования для обеспечения с...

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet упрощает управление доставкой на последней миле. Интуитивная маршрутизация, диспетчеризация, отслеживание в реальном времени, аналитика и многое другое.

Just-Eat.ch

Just-Eat.ch

just-eat.ch

Просто закажите еду с Just Eat! Хотите пиццу, суши или вегетарианскую еду сегодня? Наслаждайтесь любимыми блюдами с быстрой доставкой или на вынос.

Seamless

Seamless

seamless.com

«Бесшовный» — это самый простой способ заказать еду на доставку или на вынос. К чему бы вы ни были настроены, где бы вы ни были к этому, вы это получите. Никаких меню, никаких телефонных звонков, никаких повторений. Seamless является частью портфеля брендов Grubhub Inc.

Slice

Slice

slicelife.com

Slice — самый простой способ заказать любимую местную пиццу. Мы соединяем миллионы любителей пиццы с тысячами пиццерий по всей стране.

Just-Eat.dk

Just-Eat.dk

just-eat.dk

Закажите еду на вынос онлайн из более чем 2300 местных ресторанов в Just Eat. Получите пиццу, суши и многое другое с доставкой прямо к вашей двери!

Just-Eat.fr

Just-Eat.fr

just-eat.fr

Доставка на дом из лучших ресторанов рядом с вами осуществляется с помощью Just Eat, нового названия Allo Resto! Заказать сейчас!

ChowNow

ChowNow

chownow.com

ChowNow — это система онлайн-заказа и приложение для заказа еды без комиссии, помогающее ресторанам накормить голодных клиентов.

Fresho

Fresho

fresho.com

Fresho — ведущее программное обеспечение для онлайн-заказа для оптовых поставщиков продуктов питания и торговых точек. Используйте Fresho, чтобы сделать заказ продуктов питания оптом простым и без стресса.

ezCater

ezCater

ezcater.com

Получите офисное питание в ближайших к вам ресторанах. Ознакомьтесь с меню, отзывами и рейтингами своевременной доставки. Бесплатный онлайн-заказ от ezCater.

Allset

Allset

allsetnow.com

Allset – торговая площадка, соединяющая местные закусочные и кафе с местными ресторанами, где подают еду на вынос. Он предоставляет ресторанам лучшие в своем классе решения для онлайн-заказов и вознаграждений за лояльность, позволяющие привлекать и удерживать новых клиентов без уплаты высоких комисс...

Tycode

Tycode

tycode.tech

Tycode дает вам возможность совершить революцию в вашем продовольственном бизнесе. Теперь ваши клиенты могут не только делать заказы откуда угодно, будь то стол, номер в отеле или где угодно в вашем помещении, но могут платить вам онлайн, делать одновременные заказы и пользоваться различными другими...

EasyOrder

EasyOrder

easyorderapp.com

Представляем EasyOrder — ваше универсальное омниканальное решение для заказа и маркетинга для успеха ресторана! Раскройте весь потенциал своего ресторанного бизнеса с помощью EasyOrder, комплексной платформы, предназначенной для привлечения новых клиентов, удержания постоянных клиентов и увеличения ...

Ordermyfood

Ordermyfood

ordermyfood.io

Ordermyfood был разработан, чтобы быть удобным для пользователя, с интуитивно понятными меню и четкими опциями, которые легко понять как владельцам ресторанов, так и клиентам. Это позволяет клиентам настраивать свои заказы, добавлять специальные запросы и с легкостью совершать платежи через свои тел...

BeyondMenu

BeyondMenu

beyondmenu.com

Продвигайте свой ресторан на специальном веб-сайте

Foodiv

Foodiv

foodiv.com

Foodiv предоставляет систему онлайн-заказа еды, созданную лучшими инженерами отрасли. Он помогает интегрировать систему заказа еды для ресторанов всего за несколько минут. Мы также предоставляем меню с QR-кодом, мобильное приложение для клиентов для бесконтактного заказа и удобный процесс заказа, а ...

Owner.com

Owner.com

owner.com

Owner.com — это универсальная платформа, которую независимые рестораны используют для усиления своего цифрового присутствия. Оно дает независимым ресторанам технологические и маркетинговые суперсилы таких крупных брендов, как Domino's, Chick Fil-A и SweetGreen. Платформа может обеспечить все: от веб...

eatNgage

eatNgage

eatngage.com

Позвольте командам по продажам и маркетингу повысить посещаемость мероприятий и личное участие за счет онлайн-обеда, доставляемого прямо на стол потенциального клиента.

Cater2.me

Cater2.me

cater2.me

Cater2.me предлагает решения для корпоративного питания для команд, включая индивидуальный групповой заказ и виртуальные мероприятия, чтобы ваша команда была занята и сыта!

ZeroCater

ZeroCater

zerocater.com

Решения для корпоративного питания и кафетерий, адаптированные к уникальным вкусам сотрудников, обеспечивая при этом гибкость и последовательность, которых ожидают компании.

Sharebite

Sharebite

sharebite.com

Sharebite — это ведущая платформа продовольственных льгот, предназначенная для современной рабочей силы. Лучшие компании мира используют Sharebite для повышения вовлеченности сотрудников. В число наших клиентов входят ведущие в своей категории компании в сфере финансовых услуг (ведущие инвестиционны...

EAT Club

EAT Club

eatclub.com

EAT Club — это виртуальная столовая, которая может удовлетворить вкусы каждого, доставляя персонализированные вкусные блюда офисным командам. EAT Club — это виртуальная столовая, которая может удовлетворить вкусы каждого, доставляя персонализированные вкусные блюда офисным командам.

Foodee

Foodee

food.ee

Foodee — это платформа корпоративного питания, которая доставляет еду из местных ресторанов в офисы в Северной Америке. Удобно заказывайте индивидуально упакованные обеды для своей команды: варианты доступны для каждого едока. Получайте тщательно подобранные предложения ресторанов, основанные на дие...

Hoppier

Hoppier

hoppier.com

Отправляйте глобальные вознаграждения клиентам или сотрудникам за 5 кликов или меньше с помощью Smarter Spending™ Controls! Создайте свою удаленную программу обедов, отправьте кофе, напитки в счастливый час, личные подарки, благотворительные пожертвования, пособия на обучение и многое другое. Hoppie...

Fooda

Fooda

fooda.com

Используя технологии, Fooda обеспечивает сотрудников превосходной едой по разумным ценам, пока они на работе. Fooda предлагает вам фантастические местные рестораны. Местные рестораны, одобренные Fooda, подают, доставляют или доставляют вкусную еду к вам.

LevelUp

LevelUp

thelevelup.com

LevelUp — американская платформа мобильных заказов и мобильных платежей, созданная стартапом SCVNGR из Бостона, штат Массачусетс. 25 июля 2018 года было объявлено, что LevelUp будет приобретена Grubhub, онлайн-платформой для доставки еды, за 390 миллионов долларов США.

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