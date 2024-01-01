Альтернативы - Cater2.me
Caviar
trycaviar.com
Доставка и вынос из лучших местных ресторанов. Завтрак, обед, ужин и многое другое будет доставлено в целости и сохранности к вашей двери. Теперь предлагаем самовывоз и бесконтактную доставку.
ezCater
ezcater.com
Получите офисное питание в ближайших к вам ресторанах. Ознакомьтесь с меню, отзывами и рейтингами своевременной доставки. Бесплатный онлайн-заказ от ezCater.
EAT Club
eatclub.com
EAT Club — это виртуальная столовая, которая может удовлетворить вкусы каждого, доставляя персонализированные вкусные блюда офисным командам. EAT Club — это виртуальная столовая, которая может удовлетворить вкусы каждого, доставляя персонализированные вкусные блюда офисным командам.
eatNgage
eatngage.com
Позвольте командам по продажам и маркетингу повысить посещаемость мероприятий и личное участие за счет онлайн-обеда, доставляемого прямо на стол потенциального клиента.
ZeroCater
zerocater.com
Решения для корпоративного питания и кафетерий, адаптированные к уникальным вкусам сотрудников, обеспечивая при этом гибкость и последовательность, которых ожидают компании.
Sharebite
sharebite.com
Sharebite — это ведущая платформа продовольственных льгот, предназначенная для современной рабочей силы. Лучшие компании мира используют Sharebite для повышения вовлеченности сотрудников. В число наших клиентов входят ведущие в своей категории компании в сфере финансовых услуг (ведущие инвестиционны...
Foodee
food.ee
Foodee — это платформа корпоративного питания, которая доставляет еду из местных ресторанов в офисы в Северной Америке. Удобно заказывайте индивидуально упакованные обеды для своей команды: варианты доступны для каждого едока. Получайте тщательно подобранные предложения ресторанов, основанные на дие...
Hoppier
hoppier.com
Отправляйте глобальные вознаграждения клиентам или сотрудникам за 5 кликов или меньше с помощью Smarter Spending™ Controls! Создайте свою удаленную программу обедов, отправьте кофе, напитки в счастливый час, личные подарки, благотворительные пожертвования, пособия на обучение и многое другое. Hoppie...
Fooda
fooda.com
Используя технологии, Fooda обеспечивает сотрудников превосходной едой по разумным ценам, пока они на работе. Fooda предлагает вам фантастические местные рестораны. Местные рестораны, одобренные Fooda, подают, доставляют или доставляют вкусную еду к вам.