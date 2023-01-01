Canvass
admin.saleshub.io
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Canvass в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: canvass.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Canvass, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Salesken
app.salesken.ai
Zendesk Sell
core.futuresimple.com
Clearbit
dashboard.clearbit.com
MyAlice
app.myalice.ai
Call Connect
app.callconnect.ai
GetProspect
app.getprospect.com
amoCRM
amocrm.com
Salesmachine
app.salesmachine.io
Fouita
fouita.com
Interact
dashboard.tryinteract.com
ProvenExpert
provenexpert.com
9Lenses
apps.9lenses.com