CallerDesk — компания облачной телефонии, предоставляющая готовую к использованию платформу голосовой связи для бизнеса. Это помогает отслеживать все входящие/исходящие звонки сотрудников, позволяет вашей команде добавлять заметки, отслеживать последующие действия и отзывы клиентов.

Веб-сайт: callerdesk.io

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