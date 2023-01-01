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Альтернативы - C3PA

ClickBank

ClickBank

clickbank.com

ClickBank — ведущий мировой ритейлер с собственной торговой площадкой. Мы даем возможность продавцам и предпринимателям увеличивать свои продажи с помощью нашей глобальной партнерской сети.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.

Digital First AI

Digital First AI

digitalfirst.ai

Создавайте и выполняйте маркетинговые планы за считанные секунды с помощью искусственного интеллекта. Найдите лучшую тактику взлома роста для вашего бизнеса с помощью ИИ. Переключите маркетинг на автопилот и развивайтесь.

Awin

Awin

awin.com

Развивайте свой бизнес с помощью глобальной сети партнерского маркетинга, которая предоставляет маркетинговые решения для рекламодателей, агентств и издателей по всему миру.

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

Involve — это ведущая платформа партнерского маркетинга, позволяющая партнерам и рекламодателям увеличивать свои онлайн-доходы в Малайзии. Присоединяйтесь к нашей партнерской сети прямо сейчас!

Simplero

Simplero

simplero.com

Ваш онлайн-бизнес стал проще Simplero предоставляет вам все инструменты, необходимые для построения и развития успешного бизнеса в области онлайн-образования, в одном месте.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Процветающие бренды создаются с помощью послов. Универсальное программное обеспечение для управления представителями бренда, которое интегрируется с Shopify, Amazon и WooCommerce.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Развивайте свой бизнес в одночасье, каждую ночь. GrowSurf — это справочное программное обеспечение для технологических стартапов. Наши клиенты видят рентабельность инвестиций 300-1000% + ежемесячный рост на 9-40%.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Атрибуция отслеживает, сколько вы тратите на рекламу, какие клиенты приходят по рекламе и что они у вас покупают.

Evolup

Evolup

evolup.com

Evolup — единственное решение, на 100% предназначенное для создания партнерских магазинов, основанное на искусственном интеллекте. Бесплатная 7-дневная пробная версия, кредитная карта не требуется!

Rakuten Advertising

Rakuten Advertising

rakutenadvertising.com

Rakuten Advertising — агентство цифровой рекламы, предоставляющее комплекс решений по привлечению клиентов. Узнайте, как привлечь свою целевую аудиторию!

Marketcall

Marketcall

marketcall.com

Партнерская сеть с оплатой за звонок Marketcall — лучший выбор на рынке. Более двухсот предложений Pay Per Call

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

Превратите своих самых преданных поклонников в лучших маркетологов. Rewardful — это простой способ для SaaS-компаний настроить партнерские и реферальные программы с помощью Stripe & Paddle. Просто подключите свою учетную запись и позвольте нам отслеживать рефералов, скидки и комиссионные для вас!

LeadDyno

LeadDyno

leaddyno.com

Развивайте и управляйте своей партнерской, влиятельной или реферальной программой. Синхронизация с Shopify, Stripe и более чем 25 интеграциями. Попробуйте наше партнерское программное обеспечение бесплатно в течение 30 дней.

Offer18

Offer18

offer18.com

Платформа Performance-маркетинга. Для филиалов, рекламодателей и рекламных сетей, чтобы помочь им отслеживать, оптимизировать и измерять эффективность своих сетей.

BeMob

BeMob

bemob.com

Программное обеспечение для отслеживания рекламы для покупателей медиа и партнерских маркетологов. Универсальное решение проблем интернет-рекламы.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

Отслеживание партнеров и рефералов для SaaS. Запустите собственную партнерскую и реферальную программу за считанные минуты. Быстрая интеграция с Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee или с нашим API.

Get4views

Get4views

get4views.com

Get4views — легальный сервис продвижения YouTube-каналов и видео. Это помогает блоггерам набирать просмотры и подписчиков, а компаниям помогает увеличивать продажи и привлекать посетителей сайта.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

Увеличьте свой доход от SaaS Никаких серверов или кода не требуется. Компании, использующие платежные ссылки Stripe, могут начать отслеживать рефералов за 5 минут благодаря нашей интеграции копирования и вставки!

MGID

MGID

mgid.com

Наше видение состоит в том, чтобы развивать новый этап цифровых медиа, позволяя потребителям одинаково позитивно взаимодействовать с контентом и спонсируемой рекламой.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Амбассадор дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Рост доходов и партнерская платформа PayKickstart — это наиболее полное на рынке решение для оформления заказов, регулярного выставления счетов, управления партнерами и удержания клиентов с глобальными возможностями. Это как расширение вашей команды по бухгалтерскому учету, разработке продуктов/раз...

UpPromote

UpPromote

uppromote.com

UpPromote – партнерский и реферальный маркетинг Создайте циклы в своей воронке продаж, ориентированные на влиятельных лиц, представителей бренда и существующих клиентов, с помощью самого популярного программного обеспечения для партнерского маркетинга.

CJ

CJ

cj.com

Преуспейте в крупнейшей и наиболее авторитетной в мире экосистеме перфоманс-маркетинга, основанной на партнерстве, и превзойдите свои цели по росту коммерции за счет масштабируемого и устойчивого роста как для брендов, издателей, так и для авторов.

Admitad

Admitad

admitad.com

Перформанс-маркетинг нового поколения. Набор решений для рекламодателей, издателей и влиятельных лиц любого размера.

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

SocialLadder — это комплексная платформа управления корпоративными создателями для маркетинговых команд, стремящихся объединить послов, влиятельных лиц и партнеров под одной крышей. Бренды, ориентированные на потребителя, такие как Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff и Live Nation, используют So...

RefMonkey

RefMonkey

refmonkey.com

Развивайте свой бизнес с помощью маркетинга из уст в уста! Настройте реферальные, партнерские, млм-программы, программы лояльности для любого веб-сайта или мобильного приложения через нашу интеграцию (Zapier, Shopify и многие другие) или API.

Foxoffers

Foxoffers

foxoffers.com

С Foxoffers вы получаете ежедневные выплаты в криптовалюте и фиатных валютах, индивидуальные целевые страницы и собственную команду по закупкам средств массовой информации, которая будет сопровождать вас на всем пути. Скажите «да» вашему перформанс-маркетингу с Foxoffers!

AdsBridge

AdsBridge

adsbridge.com

AdsBridge — это программное обеспечение премиум-класса для отслеживания акул партнерской индустрии. Это стабильный и заслуживающий доверия продукт с первоклассной поддержкой, интуитивно понятным интерфейсом и полным набором функций, позволяющих оптимизировать рекламные кампании.

FMTC Affiliates

FMTC Affiliates

fmtc.co

Упростите свой бизнес. Присоединяйтесь к тысячам партнерских программ через единый поток продуктов API, который объединяет ваши монетизированные ссылки.

AffSub2

AffSub2

affsub2.com

AffSub2 — это быстрорастущая сеть, ориентированная на надежность, эффективность и пожизненную ценность. Мы успешно подключаем рекламодателей и партнёров со всего мира.

AdsPaying Media

AdsPaying Media

adspayingmedia.com

AdsPaying Media — это глобальная партнерская сеть, позволяющая рекламодателям и издателям любого размера развивать свой бизнес в Интернете. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров, и, кроме того, мы предлагаем глобальное сообщество людей, технологий и бизнес-аналитики. Неза...

2Performant

2Performant

2performant.com

Мы — быстроразвивающаяся технологическая компания, которая разрабатывает и управляет партнерской сетью 2Performant.com. Наша платформа уже 13 лет помогает интернет-магазинам удаленно сотрудничать с тысячами талантов цифрового маркетинга на демократичной и прозрачной основе. Мы верим в маркетинговую ...

Target Circle

Target Circle

targetcircle.com

Target Circle — это мощное программное обеспечение для партнерского маркетинга для рекламодателей, агентств и сетей. Это позволяет вашей команде создавать, отслеживать, управлять, анализировать и оптимизировать ваши партнерские программы. Платформа предназначена для эффективного управления всеми ваш...

LinkTrust

LinkTrust

linktrust.com

Устойчивая опора в постоянно меняющемся мире перформанс-маркетинга. LinkTrust со штаб-квартирой в самом сердце Силикон-Слоупс, штат Юта, имеет более чем двадцатилетний опыт работы в отрасли в качестве платформы, которую выбирают тысячи компаний, филиалов, сетей и агентств, использующих маркетинг, ос...

Metricks

Metricks

metricks.io

Начните развивать свой бренд сегодня. Решение, необходимое для роста и масштабирования вашего партнерского маркетинга.

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает извест...

RevGlue

RevGlue

revglue.com

SaaS-инструменты монетизации партнерского маркетинга для британских филиалов и влиятельных лиц в социальных сетях. Создавайте новые кэшбэки, купоны, сайты сравнения мобильных или широкополосных сетей за считанные минуты с помощью партнерских инструментов и наборов данных RevGlue. Монетизируйте суще...

Buzzbassador

Buzzbassador

buzzbassador.com

Развивайте свой бизнес на автопилоте вместе с авторами Buzzbassador помогает вам объединиться и привлечь влиятельных лиц и авторов для создания аутентичного сарафанного маркетинга с на 82 % более высокой конверсией.

Affiliatics

Affiliatics

affiliatics.com

Программное обеспечение для партнерского маркетинга и отслеживания партнерских программ для онлайн- и офлайн-бизнеса. Запустите партнерскую программу и увеличьте продажи. Попробуйте 30-дневную бесплатную пробную версию.

Social Snowball

Social Snowball

socialsnowball.io

Простые партнерские программы для ваших клиентов и авторов Стимулируйте, автоматизируйте и анализируйте сарафанное радио среди ваших клиентов, авторов и сообщества.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

Маркетинг – это экспериментирование. И следующий великий эксперимент для вашей стратегии цифрового маркетинга — это использование пользовательского контента (UGC) для расширения вашей аудитории, усиления ее вовлечения и увеличения доходов. Это происходит с LoudCrowd. LoudCrowd сотрудничает с наиболе...

wecantrack

wecantrack

wecantrack.com

wecantrack — это комплексное решение для партнерского маркетинга, предназначенное для оптимизации работы партнерских издателей. С помощью wecantrack партнерские издатели могут легко консолидировать данные о продажах и конверсиях из более чем 350 партнерских сетей в единую, удобную для пользователя п...

Refersion

Refersion

refersion.com

Откройте для себя самое передовое программное обеспечение для управления брендами, влиятельными лицами и партнерами. Управляйте своей партнерской сетью и развивайте ее, повышая рентабельность инвестиций. Попробуйте Refersion бесплатно в течение 14 дней!

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack — это решение для отслеживания рекламы, основанное на собственных файлах cookie. Отслеживайте и атрибутируйте конверсии, доходы и события в одном месте. Закажите бесплатную демо-версию, чтобы увидеть реальную рентабельность инвестиций!

HOQU

HOQU

hoqu.com

HOQU — это платформа SaaS Performance Marketing для создания сетей, а также управления, отслеживания и оптимизации рекламных кампаний в Интернете. Пользователи HOQU получают полный доступ ко всем основным функциям в соответствии с тарифным планом. Ценовая политика основана на конверсиях, а не кликах...

Performcb

Performcb

performcb.com

Perform[cb] позволяет брендам привлекать новых клиентов через дополнительные цифровые каналы по модели оплаты за результат. Наша запатентованная технология и тщательно курируемый партнерский рынок позволяют согласовать цены «затраты за единицу» с пожизненной ценностью клиента. Независимо от того, яв...

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

Squaredance — это партнерская площадка, которая помогает брендам DTC привлекать новых клиентов и увеличивать продажи во всех каналах. Мы предлагаем комплексное комплексное решение, отвечающее потребностям цифрового маркетолога. Подключите свой цифровой магазин, запускайте неограниченное количество к...

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга, расширяющая возможности вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и ...

Circlewise

Circlewise

circlewise.io

Партнерский центр Circlewise — это полный набор инструментов для создания и управления вашими собственными партнерскими программами во всех странах, устройствах и вертикалях, включая электронную коммерцию, финансовые технологии, путешествия и услуги. Наш флагманский продукт дает нашим рекламодателям...

Roster

Roster

getroster.com

Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексн...

Fintel Connect

Fintel Connect

fintelconnect.com

Fintel Connect — это ведущая универсальная платформа партнерского маркетинга, сеть и агентство, специально созданное для финтех-компаний и банков. Благодаря Fintel финансовые бренды имеют все необходимое для масштабирования привлечения клиентов посредством партнерского маркетинга и маркетинга влияни...

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa — это программное обеспечение корпоративного уровня для отслеживания эффективности, партнерского и партнерского маркетинга. Phonexa Suite — это базовая технология, которая обеспечивает взаимодействие с потребителями и жизненный цикл звонков, помогая командам перформанс-маркетинга повышать ре...

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...

Reditus

Reditus

getreditus.com

Увеличьте свой MRR без первоначальных затрат. Платформа партнерской программы для вашего B2B SaaS. Поднимите свою партнерскую программу на новую высоту.

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize — единственное решение для управления партнерскими отношениями, обеспечивающее прибыльный рост маркетологов за счет комплексных технологий и комплексного обслуживания.

Post Affiliate Pro

Post Affiliate Pro

postaffiliatepro.com

Post Affiliate Pro Лидер в области партнерского программного обеспечения Управляйте несколькими партнерскими программами и повышайте эффективность своих партнеров с помощью Post Affiliate Pro.

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