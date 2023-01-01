WebCatalog
By Rotation

By Rotation

byrotation.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Откройте для себя более 50 000 дизайнерских вещей и возьмите напрокат одежду и аксессуары от нашего разнообразного сообщества. Зарабатывайте деньги, сдавая свой гардероб другим! Арендуйте, одалживайте, покупайте и продавайте в приложении By Rotation. Откройте для себя более 50 000 дизайнерских вещей, которые можно взять напрокат в нашем разнообразном сообществе. By Rotation меняет то, как мы потребляем моду: арендуйте то, что вам нужно, и одалживайте то, что вам не нужно. Меняйте свой гардероб и одновременно делайте добро планете, своему гардеробу и своему кошельку.

Веб-сайт: byrotation.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением By Rotation, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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