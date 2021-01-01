Альтернативы - Burst SMS
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Sideline
sideline.com
Получите доступ к своему номеру телефона Sideline с любого устройства для обмена сообщениями в Интернете. Благодаря веб-сообщениям вы можете оставаться на связи, отправляя текстовые сообщения SMS, не выходя из рабочего стола.
JustCall
justcall.io
JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — это платформа электронного маркетинга, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.
ManyChat
manychat.com
Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Zoho Campaigns
zoho.com
Программное обеспечение для электронного маркетинга, которое увеличивает продажи. Создавайте, отправляйте и отслеживайте кампании по электронной почте, которые помогут вам создать сильную клиентскую базу. В Zoho Campaigns есть все: от красивых шаблонов электронной почты до простого в использовании ...
Textline
textline.com
Textline — это приложение для деловых текстовых сообщений, которое позволяет отправлять текстовые сообщения клиентам с вашего компьютера. SMS — самый удобный канал связи для вашей команды.
Keap
keap.com
Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.
EZ Texting
eztexting.com
EZ Texting предоставляет простые в использовании услуги массовой рассылки текстовых сообщений с самообслуживанием тысячам предприятий в США и Канаде. Мы специализируемся на оказании помощи местному бизнесу в росте и сохранении доходов посредством активной разъяснительной работы и взаимодействия. Наш...
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All (ранее Call-Em-All) быстро доставляет важные сообщения с помощью наших служб массовой рассылки текстовых сообщений и автоматических звонков. Попробуйте бесплатно сегодня.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Heymarket
heymarket.com
Обмен текстовыми деловыми сообщениями через Heymarket дает командам возможность выстраивать персонализированные связи. Попробуйте деловые SMS сегодня.
SimpleTexting
simpletexting.com
Единственная универсальная служба текстовых сообщений «все в одном». Мы делаем легким, быстрым и доступным отправку маркетинговых SMS-кампаний или общение с клиентами один на один.
TextMagic
textmagic.com
Программное обеспечение для маркетинга текстовых сообщений для бизнеса. Измените качество обслуживания клиентов с помощью нашего простого в использовании маркетингового программного обеспечения для обмена текстовыми сообщениями. Отправляйте уведомления, оповещения, напоминания, подтверждения и марке...
Avochato
avochato.com
Авочато — это простой способ отправлять текстовые сообщения для бизнеса. Наша лидирующая на рынке служба обмена текстовыми сообщениями для бизнеса позволит вам связаться с вашими клиентами быстрее и эффективнее, чем когда-либо.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
Salesmsg
salesmessage.com
Программное обеспечение для двусторонней деловой переписки позволяет легко отправлять и получать текстовые сообщения онлайн. Подпишитесь на 14-дневную пробную версию.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
CallFire
callfire.com
Развивайте свой бизнес с помощью виртуальных телефонных номеров, IVR, голосового вещания, служб массового обмена текстовыми сообщениями и мощного набора номера. Попробуйте CallFire БЕСПЛАТНО!
Textdrip
textdrip.com
Начните работу с Textdrip сегодня! Изучите наши возможности и узнайте, почему мы являемся лучшим сервисом SMS-маркетинга для ваших нужд.
Acumbamail
acumbamail.com
Легко отправляйте кампании по электронной почте и SMS и развивайте свой бизнес. Чтобы добиться высоких результатов, маркетинг не должен быть сложным. С помощью одного инструмента вы можете управлять своими кампаниями по электронной почте, SMS, целевыми страницами и многим другим.
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
Text Request
textrequest.com
Повысьте вовлеченность клиентов Платформа для обмена деловыми сообщениями, которая позволяет отправлять текстовые сообщения с рабочего номера телефона прямо на компьютер, чтобы вы действительно могли получить ответ.
Aloware
aloware.com
Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.
Omnisend
omnisend.com
Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.
Ringy
ringy.com
Автоматизируйте задачи. Стимулируйте продажи. Воспитание ведет. Ringy — это комплексное CRM-решение, которое управляет всем этим в интуитивно понятном интерфейсе.
Postscript
postscript.io
Postscript — это маркетинговая платформа SMS/MMS для магазинов Shopify. Отправляйте кампании, создавайте средства автоматизации и получайте новый доход для своего магазина. Гарантированная рентабельность инвестиций.
Falkon SMS
falkonsms.com
Раскройте возможности маркетинга посредством текстовых сообщений. Добавьте возможности отправки текстовых сообщений к своим существующим стационарным, бесплатным номерам, номерам MS Teams и VoIP. Мгновенно обращайтесь к своим клиентам и стимулируйте рост своего бизнеса с помощью современных деловых...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia — поставщик программного обеспечения для многоканального онлайн-маркетинга и обмена сообщениями, предлагающий инструменты мобильного маркетинга, маркетинга по электронной почте, голосового вещания, обмена мгновенными сообщениями и маркетинга в социальных сетях для предприятий, некоммерческих...
Mobiniti
mobiniti.com
Мы предлагаем надежные и удобные функции текстового маркетинга и обслуживание клиентов мирового класса. Цель Mobiniti – помочь вам добиться успеха.
Contlo
contlo.com
Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.
Springbot
springbot.com
Рекламная рассылка. Платная реклама. Вместе на одной платформе. Springbot позволяет растущим предприятиям электронной коммерции управлять маркетингом по электронной почте и платной рекламой на единой платформе.
Listrak
listrak.com
Листрак дает результаты. Единственная интегрированная платформа цифрового маркетинга, которой доверяют более 1000 ведущих ритейлеров и брендов для электронной почты, маркетинга текстовых сообщений, определения личности, поведенческих триггеров и межканальной оркестрации.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.
Privy
privy.com
Privy.com — ваш ресурс №1 для изучения маркетинга электронной коммерции… Узнайте у экспертов электронной коммерции о том, как их продажи выросли с 0 до 1 миллиона долларов.
TextUs
textus.com
TextUs — это ведущая платформа взаимодействия с потребителями для рекрутеров и продавцов, которая стимулирует создание воронки продаж и повышает коэффициенты конверсии. Пользователи любят TextUs, потому что он позволяет им более эффективно общаться с кандидатами, потенциальными клиентами и клиентами...
Kixie
kixie.com
Сверхнадежная, легко автоматизируемая система звонков и текстовых сообщений для отделов продаж, работающая с ведущими CRM, такими как HubSpot, Salesforce, Pipedrive и другими.
Attentive
attentivemobile.com
Инновационная платформа для увеличения количества мобильных подписчиков и доставки актуальных сообщений.
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — это технология розничного маркетинга, которая переосмысливает способы взаимодействия ритейлеров со своими покупателями посредством электронного маркетинга и персонализации веб-сайтов. Запросите бесплатную демо-версию сегодня!
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Ключевые функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов ...
Prokeep
prokeep.com
Компания Prokeep, основанная в 2016 году, является ведущим программным обеспечением для управления качеством обслуживания клиентов для оптовых дистрибьюторов. Prokeep развивает отношения и бизнес, превращая общение в коммерцию; увеличение продаж за счет централизованной коммуникации, улучшение качес...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — это современная автоматизированная коммуникационная платформа, интегрированная с DMS, которая позволяет легко подключаться к клиентам и конвертировать их. Повысьте качество обслуживания вашего дилерского центра.
Mobiz
app.mobiz.co
Усовершенствуйте свой SMS-маркетинг с помощью динамичных, высококонверсионных целевых страниц, отправляемых непосредственно в руки ваших клиентов.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
Maropost
maropost.com
Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!
Sonar
sendsonar.com
Текстовые сообщения открыли новые возможности для того, как отделы продаж и маркетинга могут построить значимые отношения с потенциальными клиентами. Квалификация потенциальных клиентов, конвертация потенциальных клиентов и привлечение клиентов может быть сложной задачей. Представляем Marchex Sonar,...
Patch Customer Retention
patchretention.com
Раскройте истинную силу маркетинга удержания с помощью первой в мире полностью автоматизированной и настраиваемой платформы с использованием RFM-сегментации. Обладая более чем десятилетним опытом, Патч разработал первоклассную платформу удержания клиентов, которая помогает брендам Shopify увеличиват...
Shape Software
setshape.com
Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...
Tatango
tatango.com
Tatango — это политическое и некоммерческое программное обеспечение для SMS-маркетинга №1 в Америке, которое обеспечивает больше SMS-кампаний по сбору средств, чем любое другое.
Sendlane
sendlane.com
Обеспечьте исключительное качество обслуживания клиентов в сфере электронной коммерции с помощью электронной почты и SMS для BigCommerce.
SMSPortal
smsportal.com
Easily manage your SMS marketing campaigns and Transactional SMS using next generation platform that is reliable, scalable, fast and extremely secure, putting you in control of your data while protecting valuable client information as well.
Ring.io
ring.io
Ring.io is a sales engagement platform that is all about bringing your prospects closer to your sales reps. Ring.io uses carefully picked, data-backed, high-engagement channels that let you reach your prospects and not hear crickets: SMS/MMS, email, phone, and video for sales. It's an all-in-one pla...
Skipio
skipio.com
Skipio is a sales engagement solution that helps businesses reach out to their leads to get them to do the next thing, whatever that is (usually it’s to get a lead to schedule a consultation that eventually results in selling a service). Using Skipio’s automated messaging tools, you take care of tha...
TapOnIt
taponit.com
Transform how you communicate with your customers and take your business to the next level with TapOnIt’s powerful SMS and Multi-image MMS marketing and communications platform, designed to help businesses engage with their audience and drive more sales. How can TapOnIt help your business? Guarantee...
Whippy
whippy.ai
Whippy is a powerful SMS & Email communication platform, designed to elevate business productivity and customer engagement with Automation & AI-driven technology. Key products include Team Inbox, Campaigns, Automations, AI Integration, Sequences, Flows, and Reviews. Whippy's all-in-one solution stre...