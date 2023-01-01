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Альтернативы - Bundled Notes

Google Keep

Google Keep

google.com

Google Keep — сервис для создания заметок, разработанный Google. Google Keep, запущенный 20 марта 2013 года, доступен в Интернете и имеет мобильные приложения для мобильных операционных систем Android и iOS. Keep предлагает множество инструментов для создания заметок, включая текст, списки, изображе...

Notion

Notion

notion.so

Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...

iCloud Notes

iCloud Notes

icloud.com

Вы можете использовать «Заметки» на iCloud.com, чтобы быстро записать мысли или сохранить что-то важное или интересное на будущее, а затем просмотреть эти заметки в приложении «Заметки» на своем iPhone, iPad, iPod touch или Mac. Вы также можете использовать «Заметки» на iCloud.com для просмотра и ре...

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

Microsoft OneNote — это программа для создания заметок, предназначенная для сбора информации в свободной форме и многопользовательской совместной работы. Он собирает заметки пользователей, рисунки, вырезки с экрана и аудиокомментарии. Заметками можно делиться с другими пользователями OneNote через И...

Evernote

Evernote

evernote.com

Evernote — это приложение, предназначенное для ведения заметок, их организации, управления задачами и архивирования. Он разработан корпорацией Evernote со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Приложение позволяет пользователям создавать заметки, которые могут представлять собой текст, рисунки, ...

Notebook

Notebook

zoho.com

Самое красивое приложение для создания заметок на всех устройствах.

Roam Research

Roam Research

roamresearch.com

Он так же прост в использовании, как текстовый документ или маркированный список, и столь же эффективен для поиска, сбора и объединения связанных идей, как графическая база данных. Сотрудничайте с другими в режиме реального времени или храните все свои данные локально.

Sticky Notes

Sticky Notes

onenote.com

Sticky Notes — это приложение для заметок на рабочем столе, включенное в Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Приложение загружается быстро и позволяет пользователям быстро делать заметки, используя окна, похожие на стикеры, на рабочем столе. Приложение Sticky Notes появилось в Windows XP Tablet Edit...

RemNote

RemNote

remnote.com

Универсальный инструмент для мышления и обучения. Конечно, это инструмент для заметок. Но есть также карточки, PDF-файлы, обратные ссылки и многое другое, которые помогут вам учиться, оставаться организованными и думать.

Simplenote

Simplenote

simplenote.com

Simplenote — приложение для создания заметок с поддержкой Markdown. Помимо кросс-платформенных приложений, к нему можно получить доступ через большинство веб-браузеров. Simplenote имеет внешний доступный API, позволяющий писать другие клиенты: виджет Dashboard macOS DashNote; nvPY, кроссплатформенны...

Capacities

Capacities

capacities.io

Мощный инструмент для заметок, который поможет вам организовать свой разум.

Zorbi

Zorbi

zorbi.com

Карточки, которые могут предсказать, когда вы их забудете. Zorbi позволяет каждому легко создавать карточки с помощью Chrome и таких инструментов для заметок, как Notion.

NotesHub

NotesHub

noteshub.app

Полностью кроссплатформенное, независимое от поставщика приложение для создания заметок на основе уценок.

Notesnook

Notesnook

notesnook.com

Наконец, гораздо лучшая альтернатива Evernote для заметок, которая серьезно относится к вашей конфиденциальности, синхронизируется с неограниченным количеством устройств (бесплатно) и снова упрощает создание заметок.

Relanote

Relanote

relanote.com

Инструмент для заметок, который поможет вам соединить точки. Wiki или классическая иерархия: Relanote адаптируется к вашему творческому рабочему процессу

Joplin Cloud

Joplin Cloud

joplinapp.org

Joplin — приложение для создания заметок с открытым исходным кодом. Записывайте свои мысли и получайте к ним безопасный доступ с любого устройства. Joplin Cloud позволяет синхронизировать заметки на разных устройствах. Он также позволяет публиковать заметки и совместно работать над блокнотами с друз...

Notebase

Notebase

notabase.io

Notabase — мощное и простое в использовании приложение для создания заметок. Объедините свои идеи воедино и пишите без особых усилий.

NoteGenie

NoteGenie

notegenie.ai

Повысьте свой профессиональный уровень ведения заметок с помощью интеллектуального NoteGenie. NoteGenie — идеальный помощник для профессионалов в самых разных областях — от социальных работников и медицинских работников до преподавателей и сотрудников правоохранительных органов. Наша платформа на б...

Passfindr

Passfindr

passfindr.com

Passfindr — это не просто менеджер паролей или менеджер закладок. Passfindr переопределяет закладку практически так, как вы хотите. Если вы можете его ввести, Passfindr сможет сохранить его, найти и зашифровать или нет. Passfindr полностью посвящает себя НАДЕЖНОСТИ и вашей БЕЗОПАСНОСТИ. Passfindr по...

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