Альтернативы - Brosix

Quill

quill.chat

Quill — лучший способ общаться с командой или группой. Созданный для повышения производительности и концентрации внимания, Quill сокращает количество уведомлений, объединяет разговоры в цепочки и не отвлекается, чтобы вы могли вернуться к тому, что у вас получается лучше всего.