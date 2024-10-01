Альтернативы - Broadly
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — это платформа продаж и маркетинга «white label» для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает CRM со SmartLists, электронную почту, двусторонние SMS, объединенные SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, исходящие вызовы, отслеживание вызовов, запись вызовов, Powe...
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
Kenect
kenect.com
Kenect объединяет все общение с клиентами вашего бизнеса на одной платформе. Мы преобразуем ваше основное направление деятельности в текстовый номер, чтобы вам больше никогда не приходилось сообщать свой личный номер. Начните отправлять текстовые сообщения своим клиентам, одновременно создавая обзор...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com — датский веб-сайт, посвященный обзорам потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, програ...
Debutify
debutify.com
Debutify — это идеальное комплексное решение для современного бренда электронной коммерции. Благодаря набору приложений, оптимизированных для конверсии, он упрощает запуск, управление и масштабирование любого бренда. Вот почему многие бренды DTC по всему миру доверились Debutify. Каждый продукт Debu...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...
G2
g2.com
G2 — крупнейший в мире и пользующийся наибольшим доверием рынок программного обеспечения. Ежегодно более 90 миллионов человек, включая сотрудников всех компаний из списка Fortune 500, используют G2 для принятия более разумных решений в области программного обеспечения на основе достоверных экспертны...
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself — это первый онлайн-инструмент для управления репутацией и личного брендинга «Сделай сам». Этот инструмент шаг за шагом проведет вас через процесс улучшения вашего присутствия в Интернете, показывая, на каких веб-ресурсах/профилях в социальных сетях вам следует быть и как их оптимизиро...
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотруднича...
Yotpo
yotpo.com
Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным решениям на основе данных для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и т. д. Yotpo помогает брендам обеспечи...
PromoRepublic
promorepublic.com
Маркетинговая платформа PromoRepublic помогает франшизам повысить свою видимость в Интернете в поиске и социальных сетях с помощью уникального подхода, основанного на данных. Это позволяет франшизам эффективно и беспрепятственно управлять маркетинговыми инструментами, активами и данными из центральн...
AppFollow
appfollow.io
AppFollow позволяет легко понять и повысить репутацию вашего приложения. AppFollow — интегрированный сервис для работы с магазинами приложений. Он включает в себя инструменты для управления и автоматизации проверок, органического анализа производительности приложений, исследования конкурентов, монит...
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial — это полноценная платформа пользовательского контента, предназначенная для роста и взаимодействия с клиентами, с легкостью собирая и демонстрируя контент от довольных клиентов. EmbedSocial разработан, чтобы позволить агентствам, предприятиям, влиятельным лицам, создателям контента и ма...
AppTweak
apptweak.com
AppTweak — это платформа для маркетинга и аналитики в магазинах приложений, основанная на искусственном интеллекте, позволяющая лидерам мобильной индустрии оптимизировать органическую и платную производительность своих приложений в магазинах приложений. AppTweak выделяется как самая комплексная плат...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® — маркетинговая платформа №1 для малого бизнеса. Все, что вам нужно, от дизайна до маркетинга и CRM — подпитывайте свой бренд®. При поддержке Madwire® «Маркетинг 360» — это сочетание интегрированного маркетингового программного обеспечения (технологий) и профессиональных маркетинговы...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — это ведущая облачная коммуникационная платформа, которая обеспечивает обмен мгновенными сообщениями для улучшения совместной работы в команде, исключительного обслуживания клиентов и обработки запросов на мобильные платежи. Это помогает отделам бизнес-услуг связаться с нужным человеком в ну...
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity создает ценность для компаний и агентств, расположенных в нескольких местах, предоставляя набор инструментов для улучшения локального поиска и обнаружения карт, построения отношений посредством прямого взаимодействия с клиентами (отзывы, рекомендации, вопросы и ответы и публикации), а т...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...
Text Request
textrequest.com
Text Request — это платформа для деловых текстовых сообщений, созданная для стимулирования взаимодействия с клиентами. Мы разработали готовые решения для обмена сообщениями для решения ваших повседневных проблем со связью, чтобы вы могли избавиться от шума и общаться с клиентами в любое время и в лю...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) — ведущая платформа цифрового присутствия для брендов, работающих в нескольких точках продаж, с тысячами клиентов по всему миру. Благодаря одной центральной платформе бренды могут беспрепятственно предоставлять последовательный, точный и привлекательный опыт и эффективно взаимодейс...
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite помогает компаниям отслеживать, запрашивать и демонстрировать свои онлайн-обзоры, чтобы повысить социальную защищенность и завоевать доверие своих клиентов.
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal — это специализированная локальная SEO-платформа. Его мощные инструменты и отчеты для локального SEO позволяют агентствам и брендам улучшать местные рейтинги, генерировать больше трафика и потенциальных клиентов из местного поиска, а также управлять отзывами/репутацией. Более 5000 иннова...
Shopper Approved
shopperapproved.com
С 2010 года Shopper Approved помог более чем 25 000 онлайн-компаний собрать в 10 раз больше оценок и обзоров, чем любая другая онлайн-платформа отзывов. Мы также являемся двукратной обладательницей награды Inc. 500, официальным партнером Google Review и имеем рейтинг A+ BBB. Что действительно отлича...
Signpost
signpost.com
Signpost — это комплексное и автоматизированное решение для сбора отзывов клиентов, получения более качественных отзывов, привлечения новых клиентов, получения рекомендаций и увеличения количества повторных заказов.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программног...
NiceJob
nicejob.com
NiceJob помогает выдающимся компаниям завоевать заслуженную репутацию, стать топ-рейтингом и увеличить продажи. Это платформа репутационного маркетинга, призванная помочь вашему бизнесу расти за счет привлечения большего количества потенциальных клиентов и увеличения продаж. NiceJob делает это, авто...
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса...
UpCity
upcity.com
UpCity — это ресурс, который помогает предприятиям связать бизнес с поставщиками услуг B2B, которым они могут доверять. Мы создаем и расширяем возможности успешных отношений между предприятиями и поставщиками услуг. С более чем 70 000 перечисленных поставщиков — от маркетинговых агентств до бухгалте...
Appbot
appbot.co
Appbot предлагает инструменты обзора и оценки приложений для мобильных команд, чтобы вы могли за считанные минуты узнать, как пользователи относятся к вашему приложению. Appbot любят тысячи пользователей таких компаний, как BMW, Twitter, Microsoft и Deutsche Bank. Appbot отслеживает обзоры магазинов...
Partoo
partoo.co
Наша миссия в Partoo — сделать бизнес более заметным в Интернете, улучшить его электронную репутацию и помочь ему привлечь больше клиентов. Наше универсальное решение расширяет возможности принятия стратегических решений с помощью интуитивно понятных информационных панелей, позволяя лицам, принимающ...