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Brinfer

Brinfer

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: brinfer.com

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With a large base of influencers, Brinfer allows brands and agencies to discover the most suitable content creators for their business. They are able to find the most influential content creators in different categories, via advanced search and filters, and get a unique analysis with a score based on each influencer's performance and KPIs. Brands and agencies can find influencers by location, age, type of content, language, or performance. On the other end, influencers can access the campaign brief and submit their application to be part of any campaign. Once selected, they can define all the details together with the brand, all inside the platform, to create the best content and make an impact on their audience.

Категории:

Business
Платформы влиятельного маркетинга

Веб-сайт: brinfer.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Brinfer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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LTK

LTK

shopltk.com

GRIN

GRIN

grin.co

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

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HypeAuditor

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