Альтернативы - Bria
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
Databricks
databricks.com
Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-плат...
Microsoft Fabric
microsoft.com
Перенесите свои данные в эпоху искусственного интеллекта. Измените способы доступа к данным и аналитике, управления ими и действий с ними, объединив все источники данных и аналитические службы на единой платформе на базе искусственного интеллекта.
Scale AI
scale.com
Scale, которому доверяют компании мирового класса, предоставляет высококачественные данные обучения для приложений искусственного интеллекта, таких как беспилотные автомобили, картографирование, AR/VR, робототехника и многое другое.
Labelbox
labelbox.com
Механизм данных для ИИ. Курирование данных, маркировка с помощью искусственного интеллекта, обучение и диагностика моделей, а также услуги по маркировке — все на одной платформе для создания более качественных продуктов с использованием искусственного интеллекта и очень быстро.
neptune.ai
neptune.ai
Регистрируйте, систематизируйте, сравнивайте, регистрируйте и делитесь всеми метаданными вашей модели ML в одном месте. - Автоматизируйте и стандартизируйте по мере роста вашей команды моделирования. - Работайте над моделями и результатами вместе со своей командой и во всей организации. - Используй...
Kili Technology
kili-technology.com
Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
SuperAnnotate
superannotate.com
Создавайте, настраивайте, выполняйте итерации и управляйте моделями ИИ быстрее с помощью обучающих данных высочайшего качества.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — это всего лишь платформа обучающих данных с интеллектуальной обратной связью. Наша технология помогает организациям, занимающимся искусственным интеллектом, разрабатывающим искусственный интеллект компьютерного зрения, автоматизировать свои конвейеры данных. Наша платформа Saas решает за...
Openlayer
openlayer.com
Самая передовая платформа для создания высококачественных и надежных моделей с нуля.
Katonic.ai
katonic.ai
Создавайте мощные приложения искусственного интеллекта за считанные минуты на платформе генеративного искусственного интеллекта Katonic без программирования. Повысьте производительность себя и своих сотрудников, улучшите качество обслуживания клиентов и делайте то, что могут сделать только крупные п...
Kognic
kognic.com
Лучшее в своем классе решение для объединения датчиков для ADAS/AD, используемое для исследования, формирования и объяснения наборов данных.
SAS
sas.com
Делайте больше с помощью более быстрого и продуктивного искусственного интеллекта и аналитики от самого надежного партнера по аналитике на планете. Получайте ответы так же быстро, как мир производит данные с помощью SAS. Благодаря более чем сорока годам инноваций в области аналитики компания SAS пре...
Dataloop
dataloop.ai
Наконец, решение, созданное для предприятий Благодаря комплексному руководству по бренду Mark AI и возможностям настройки ИИ мы предлагаем решение корпоративного уровня, которое позволяет вам формировать индивидуальность и обмен сообщениями вашего ИИ в соответствии с требованиями вашего бизнеса.
CoreWeave
coreweave.com
CoreWeave — специализированный поставщик облачных услуг, предоставляющий широкий спектр графических процессоров в дополнение к самой быстрой и гибкой инфраструктуре в отрасли.
Modelshop
modelshop.com
В Modelshop есть все инструменты, необходимые для создания моделей искусственного интеллекта, и все это на одной платформе. Пропустите этап кодирования и предоставляйте интеллектуальные решения быстрее, чем это было возможно раньше.
VESSL AI
vessl.ai
Создавайте, обучайте и развертывайте модели быстрее в любом масштабе благодаря полностью управляемой инфраструктуре, инструментам и рабочим процессам.
Replicate
replicate.com
Запускайте ИИ с помощью API. Запускайте и настраивайте модели с открытым исходным кодом. Развертывайте пользовательские модели в большом масштабе. И все это с помощью одной строки кода.
Superwise
superwise.ai
Поскольку все больше предприятий полагаются на модели ИИ для повышения своего воздействия и прибыли, растет потребность в управлении, мониторинге и оптимизации реального поведения этих моделей. Superwise.ai — это компания, которая контролирует и обеспечивает работоспособность моделей искусственного...
MLJAR
mljar.com
MLJAR — выдающиеся инструменты для анализа данных mljar-supervised — это платформа машинного обучения, ориентированная на человека. Это делает поиск и настройку алгоритмов безболезненными. Пользователям необходимо загрузить набор данных, выбрать входные и целевые атрибуты, и mljar найдет наиболее по...
hasty.ai
hasty.ai
Теперь Hasty является частью CloudFactory, мирового лидера в области решений искусственного интеллекта с участием человека, которые ускоряют жизненный цикл искусственного интеллекта. Больше не придется жертвовать качеством ради эффективности. Узнайте больше об Accelerated Annotation, новом продукт...
Datature
datature.io
Datature упрощает создание возможностей глубокого обучения. Используя Nexus, нашу комплексную платформу #nocode mlops, мы даем возможность каждому создавать собственные прорывы в области искусственного интеллекта.
Encord
encord.com
Все инструменты, необходимые для быстрого создания более качественных моделей Encord — это ведущая платформа данных для продвинутых команд компьютерного зрения: оптимизируйте рабочие процессы маркировки и RLHF, наблюдайте и оценивайте модели, а также управляйте и курируйте данные, чтобы быстрее пер...
Rasgo
rasgoml.com
Ваше хранилище данных с мощью GPT-4. Испытайте новую эволюцию аналитики самообслуживания с помощью генеративного искусственного интеллекта, который выходит далеко за рамки чата.
Statsig
statsig.com
От простых A/B-тестов до сложных экспериментов — быстрорастущие компании используют Statsig для ускорения своего роста.
ZenML
zenml.io
ZenML — это расширяемая платформа MLOps с открытым исходным кодом для создания портативных, готовых к работе конвейеров MLOps. Он создан для специалистов по данным, инженеров ML и разработчиков MLOps, чтобы они могли сотрудничать при разработке продукта. ZenML имеет простой и гибкий синтаксис, не за...
TruEra
truera.com
TruEra предоставляет решения AI Quality, которые помогают предприятиям анализировать машинное обучение, улучшать качество моделей и укреплять доверие. Пакет решений TruEra для качества искусственного интеллекта, основанный на технологии искусственного интеллекта (ИИ) корпоративного класса, основанно...