В Breathe мы предлагаем экономящее время программное обеспечение, которое помогает МСП ставить своих сотрудников на первое место. На данный момент мы создали две простые в использовании системы: одну для упрощения администрирования кадров, а другую для управления ротацией персонала. Обе системы, разработанные собственными силами, предназначены для предприятий с числом сотрудников до 250 человек и очень просты в использовании. Откажитесь от электронных таблиц и трудоемкой бумажной работы и найдите лучший способ управления своими людьми. Начните 14-дневную пробную версию сегодня и узнайте, как интуитивно понятные продукты Breathes могут вам помочь.

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