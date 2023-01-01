Альтернативы - BrandTruth

Zinklar

zinklar.com

Платформа SaaS, которая обеспечивает результаты в режиме реального времени и превращает Consumer Insights в повседневное решение для брендов по всему миру. Он предлагает брендам продукт, который традиционно приобретается через агентства рыночных исследований на основе ежегодной подписки. Просто и ле...