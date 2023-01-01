Альтернативы - BrandOps
Talkdesk
mytalkdesk.com
Talkdesk — это единый облачный контакт-центр, поставщик программного обеспечения для унифицированных коммуникаций и искусственного интеллекта, основанный в Португалии в 2011 году. Его штаб-квартира находится в Сан-Франциско, а офисы — в Лондоне, Лиссабоне, Мадриде, Солт-Лейк-Сити, Коимбре, Авейру и ...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B повысить рентабельность инвестиций за счет измерения, прогнозирования и планирования маркетинговых усилий, которые способствуют росту доходов.