Альтернативы - Brainshark

SPOTIO

spotio.com

SPOTIO — это инструмент взаимодействия с внешними продавцами, предназначенный для повышения эффективности и одновременного ускорения всех аспектов процесса продаж на местах. SPOTIO — это решение, которое облегчает повседневную работу за счет автоматизации ручных задач, повышения ответственности и пр...