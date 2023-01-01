Альтернативы - Brainbase

Boxxstep

boxxstep.com

Boxxstep — это платформа взаимодействия и поддержки покупателей для отделов продаж, занимающихся комплексными и корпоративными продажами. Мы дополняем вашу CRM, помогая вам сосредоточиться на покупателях, участвующих в принятии решения о покупке. Мы делаем это с помощью трех основных возможностей: З...