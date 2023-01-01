Альтернативы - Brainbase
Clari
clari.com
Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.
Gainsight CS
gainsightcloud.com
Удерживайте и расширяйте своих клиентов в нужном масштабе. Gainsight CS делает клиентов вашим лучшим двигателем роста. Получите комплексное представление о своих клиентах, поймите тенденции и риски и дайте своей команде возможность масштабироваться с помощью проверенных действий, которые приносят ре...
Planhat
planhat.com
Planhat — красивая, гибкая и мощная платформа успеха клиентов. Customer 360, показатели здоровья, руководства, клиентские порталы и многое другое.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.
Mixmax
mixmax.com
Мы устраняем напряженную работу и обеспечиваем настоящую вовлеченность. Сделайте своих AE и CSM более продуктивными прямо из Gmail. Запросите демо-версию.
Kizen
kizen.com
Kizen дает преимущество командам по продажам, маркетингу и обслуживанию любого размера, объединяя все ваши данные с интеллектуальной автоматизацией и мощным искусственным интеллектом.
Uptics
uptics.io
Универсальная платформа автоматизации продаж для удаленных и внутренних отделов продаж, позволяющая легко запускать исходящие кампании, привлекать входящих потенциальных клиентов, упаковывать потоки сделок и увеличивать выручку.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает бизнесу понять, как клиенты используют продукты, оценить их состояние здоровья и дает бизнесу средства для управления и автоматизации обслуживания клиентов.
Catalyst
catalyst.io
Программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое поможет вам централизовать данные о клиентах, получить четкое представление о состоянии клиентов и масштабировать опыт, который способствует удержанию и росту.
Vitally
vitally.io
Vitally позволяет дальновидным командам по работе с клиентами увеличить рост доходов, сократить отток клиентов и обеспечить активное обслуживание клиентов мирового уровня в любом масштабе.
Totango
totango.com
Totango — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает предприятиям стимулировать рост доходов, сокращать отток клиентов, уделяя при этом внимание процессу взаимодействия с клиентами SaaS. Испытайте Totango бесплатно.
Aviso
aviso.com
Aviso — это AI Compass, который помогает командам по продажам и выходу на рынок заключать больше сделок, ускорять рост и находить свой доход верным.
Recapped
recapped.io
Заключайте сделки и привлекайте клиентов на 25 % быстрее. Мгновенно создавайте планы взаимных действий, которые помогут вам быстрее закрывать сделки, знать, что на самом деле происходит в сделке, и помогать своим сторонникам.
CustomerGauge
customergauge.com
Программное обеспечение Account Experience автоматически собирает и передает обратную связь от ваших учетных записей, включая данные, не относящиеся к опросам, менеджерам первой линии в режиме реального времени, чтобы помочь им сократить отток клиентов, увеличить продажи и закрыть новый бизнес с пом...
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI помогает контактным центрам повысить доходы и удержать клиентов благодаря аналитике, основанной на искусственном интеллекте. Enthu.AI обеспечивает 100% мониторинг разговоров с клиентами, автоматически выявляет важные взаимодействия и помогает командам по обеспечению качества повысить произв...
Patch Customer Retention
patchretention.com
Раскройте истинную силу маркетинга удержания с помощью первой в мире полностью автоматизированной и настраиваемой платформы с использованием RFM-сегментации. Обладая более чем десятилетним опытом, Патч разработал первоклассную платформу удержания клиентов, которая помогает брендам Shopify увеличиват...
PreSkale
preskale.com
PreSkale помогает PreSales интегрироваться с CRM и экосистемами продуктов, чтобы оптимизировать процесс оценки и отслеживать информацию о рынке продуктов для достижения впечатляющих технических побед. 1/ Работать синхронно с продуктом, продажами и клиентами, чтобы определить успешные методы 2/ Отсле...
Boxxstep
boxxstep.com
Boxxstep — это платформа взаимодействия и поддержки покупателей для отделов продаж, занимающихся комплексными и корпоративными продажами. Мы дополняем вашу CRM, помогая вам сосредоточиться на покупателях, участвующих в принятии решения о покупке. Мы делаем это с помощью трех основных возможностей: З...
Prelay
prelay.com
Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить свои сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать доход всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавля...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — это передовая платформа CS и доходов, построенная на уникальной модели данных и механизме анализа, позволяющая добиться успеха для клиентов, управления учетными записями и управления доходами по всему миру. RevSetter повышает эффективность ваших команд, работающих с доходами: начиная с у...
Kapta
kapta.com
Kapta — это программное обеспечение для управления ключевыми клиентами, которое снижает отток клиентов и способствует органическому росту. Программное обеспечение Kapta и наш процесс KAM позволяют руководителям отдела управления счетами и успеха клиентов ответить на 3 важнейших вопроса о своих клиен...
Zomentum
zomentum.com
Ускоряйте сделки и увеличивайте доходы с помощью приложения для ускорения продаж, созданного специально для технологических партнеров. Zomentum Grow «все-в-одном» имитирует ваш способ продажи. С помощью Grow вы можете автоматизировать утомительные задачи по продажам, чтобы обеспечить дальнейшее разв...
ClientSuccess
clientsuccess.com
Ваша самая популярная программная платформа CSM. Самое простое в использовании и быстрое во внедрении программное обеспечение, позволяющее сократить отток клиентов и увеличить доходы.
Coho AI
coho.ai
Coho создает платформу следующего поколения для оптимизации доходов клиентов, которая позволит компаниям стать растущими компаниями, ориентированными на продукты, независимо от их модели продаж. Coho помогает вам максимизировать доход от существующих клиентов, объединяя данные о продуктах, продажах ...
Nektar
nektar.io
Nektar — это интуитивно понятная мобильная платформа для сбора и управления данными, позволяющая нашим клиентам эффективно использовать свои данные и оптимизировать рабочие процессы.