Альтернативы - Boxy SVG
Figma
figma.com
Figma — это редактор векторной графики и инструмент для создания прототипов, который в основном работает через Интернет, с дополнительными автономными функциями, доступными в настольных приложениях для macOS и Windows. Сопутствующие приложения Figma Mirror для Android и iOS позволяют просматривать п...
Penpot
penpot.app
Penpot — это первая платформа для проектирования и прототипирования с открытым исходным кодом, предназначенная для междоменных команд. Независимый от операционных систем Penpot основан на веб-технологиях и работает с открытыми веб-стандартами (SVG). Для всех и при поддержке сообщества.
Vecta
vecta.io
Vecta — это редактор SVG для совместной работы в режиме реального времени с мощной системой плагинов на основе Javascript для команд. Легко расширяйте и автоматизируйте или создавайте блок-схемы, UML, сетевые, изометрические и веб-диаграммы с тысячами включенных символов. Экспортируйте в различные ф...
Vectorpea
vectorpea.com
Онлайн-редактор векторной графики Vectorpea позволяет редактировать файлы векторной графики, AI, SVG и PDF!
SVG Viewer
svgviewer.dev
SVG Viewer — это онлайн-инструмент для просмотра, редактирования и оптимизации SVG.