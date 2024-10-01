Альтернативы - BotStar
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах....
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты с использованием разнообразных шаблонов и сразу же автоматизировать ключевые задачи. Легко перетаскивайте новые элементы, чтобы адаптировать любой шаблон под свои нужды. ChatBot готов к работе сразу после установки, а алгоритмы искусственного...
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-N...
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — это комплексная платформа, призванная помочь компаниям создавать рабочую силу с использованием искусственного интеллекта и управлять ею. Он предоставляет инструменты и решения для набора агентов искусственного интеллекта, которые могут автоматизировать широкий спектр задач: от продаж ...
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дает амбициозным командам возможность создавать эффективных агентов искусственного интеллекта. Voiceflow, любимый дизайнерами и разработчиками, помогает командам работать вместе над созданием, тестированием, поставкой, измерением и улучшением голосовых сообщений и чата. Команды разработчик...
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и уч...
Botmake
botmake.io
Botmake.io — это очень простой и понятный инструмент для создания чат-ботов без кода для деловых или развлекательных целей. Пользователи могут добавить чат-бота на свои веб-сайты и улучшить качество обслуживания посетителей.
Chatbase
chatbase.co
Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицир...
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI — это конструктор чат-ботов, который позволяет компаниям вывести общение с клиентами на новый уровень с помощью революционной технологии искусственного интеллекта. Платформа предлагает простой и мощный способ создания чат-ботов, которые могут общаться с клиентами по-человечески и дружелю...
Engati
engati.com
Чат-бот и платформа живого чата Engati стала победителем премии CODiE 2021 года. Это дает вам возможность создавать интеллектуальных ботов за считанные минуты без программирования. Создайте один раз и опубликуйте по 15 каналам — WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slac...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox помогает компаниям эффективно взаимодействовать с клиентами, привлекать больше потенциальных клиентов и увеличивать продажи с помощью API WhatsApp Business. Превратите разговоры с клиентами в разумные действия с помощью чат-ботов WhatsApp для вашего бизнеса. Gallabox верит в предоставление...
Qualified
qualified.com
Qualified — это платформа создания конвейеров для отделов по работе с доходами, использующих Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot и VMWare, доверяют Qualified расширять свою воронку продаж, используя свой самый большой актив в области продаж и марк...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дает предприятиям возможность создавать запоминающиеся беседы с клиентами с помощью нашей генеративной платформы автоматизации обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта. Наше видение — двигаться к будущему полностью автономной поддержки клиентов, которая обеспечивает беспреце...
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов премиум-класса, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуж...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird считает, что общение лежит в основе построения отношений с клиентами. Таким образом, мы создали самую проверенную в мире платформу общения для мобильных приложений с использованием чата, голоса и видео. Лидеры отрасли, такие как Virgin Mobile, Hinge и Paytm, используют Sendbird для увеличен...
Bot Libre
botlibre.com
Общайтесь с тысячами ИИ-ботов или создавайте своих собственных Bot Libre позволяет вам создавать собственных чат-ботов, обучать их и делиться ими с другими. Общайтесь с тысячами ботов в нашем открытом каталоге ботов. Общайтесь с ботами, которые хотят быть вашими друзьями, ботами, которые хотят быт...
Botsify
botsify.com
Botsify — это платформа, позволяющая людям и предприятиям создавать собственных умных чат-ботов, не умея программировать. Люди сами знают свой бизнес лучше, чем кто-либо другой, и как эксперты по бизнес-кейсам они могут автоматизировать такие задачи, как часто задаваемые вопросы, поддержка клиентов...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot — это интеллектуальная платформа виртуального помощника с искусственным интеллектом, которая улучшает и автоматизирует работу клиентов, сотрудников и агентов в большом масштабе. Платформа SnatchBot оптимизирует бизнес-процессы и коммуникации с помощью интерфейса на основе сообщений, которы...
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate — это платформа автоматизации обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта, предназначенная для обеспечения превосходного качества обслуживания клиентов. Его основная особенность включает в себя возможность использовать генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта и...
500apps
500apps.com
CRM.io от 500apps — это передовое программное обеспечение CRM, позволяющее увеличить продажи и ускорить развитие вашего бизнеса с помощью лучшего облачного программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами. Получите доступ к 50 приложениям за 14,99 долларов США за пользователя. ...
Lindy
lindy.ai
Линди — это помощник с искусственным интеллектом, созданный для управления вашими повседневными задачами и выступающий в качестве исполнительного помощника для занятых профессионалов. Агенты Lindy AI интегрируются с вашими существующими инструментами и имеют персонализированный контекст, необходимы...
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — чат-бот с искусственным интеллектом для Facebook, Instagram, электронной коммерции, SMS/электронной почты и маркетинга в социальных сетях (SaaS) ChatPion — это комплексное решение, предназначенное для развития вашего бизнеса в различных областях, таких как маркетинг, продажи, автоматизац...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell — пионер инноваций в области мобильных сообщений и чат-коммерции. Коммерческая платформа Clickatell Chat позволяет брендам подключаться, взаимодействовать и совершать транзакции с потребителями, обеспечивая инновационные, интуитивно понятные диалоговые коммерческие пути посредством удобно...
Tars
hellotars.com
Tars помогает командам маркетинга и обслуживания клиентов оптимизировать воронки конверсии, автоматизировать взаимодействие со службой поддержки и пересмотреть качество обслуживания клиентов с помощью чат-ботов. На чат-боте или разговорной целевой странице посетителей встречает автоматизированный ч...
Gupshup
gupshup.io
Gupshup — это набор инструментов на базе искусственного интеллекта, предназначенных для повышения вовлеченности клиентов посредством автоматизации разговоров. Он включает в себя множество инструментов для создания и управления автоматизированными чат-ботами для разнообразного взаимодействия с клиент...
SentiOne
sentione.com
SentiOne — это платформа автоматизации обслуживания клиентов с использованием искусственного интеллекта. Инструмент отслеживает Интернет (социальные сети, порталы, форумы и блоги) по всему миру, используя запатентованные алгоритмы, собирает публичные упоминания и автоматически анализирует их на пред...
bant.io
bant.io
Универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и ускорения продаж, которая помогает автоматизировать привлечение клиентов с помощью экспериментов на основе данных, делая неудачу невозможной.
Conversed.ai
conversed.ai
С помощью нашей диалоговой платформы AI PaaS мы проектируем, разрабатываем и оптимизируем чат-ботов и голосовых ботов, чтобы автоматически отвечать на вопросы и запросы сотрудников, достигать бизнес-целей посредством диалоговой коммерции и автоматизировать обслуживание клиентов. Наши чат-боты работ...