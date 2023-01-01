Пыль накапливается на искренности, которая была похоронена, думая, что это всего лишь мимолетное, искаженное чувство.<br>Любовь завтрашнего дня, которую каждый день откладывают трусы, которые не хотят терять друг друга больше, чем они любят друг друга.

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